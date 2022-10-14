Хорошие новости для людей с диабетом 2 типа: имбирь понижает уровень сахара в крови на 35 процентов

Высокий уровень сахара в крови, характерный для диабета 2 типа, может доставить много неприятностей, начиная от слепоты и заканчивая заболеванием почек. К счастью, вы можете снизить опасно высокий уровень глюкозы в крови с помощью диеты, включающей в себя употребление имбиря в свежем, сушеном, порошкообразном виде, в виде сока или масла, утверждает Еxpress.co.uk.

Исследовательская группа обнаружила, что экстракты имбиря способны снизить уровень глюкозы в крови на целых 35 процентов. Ученые объяснили, что два разных экстракта, spissum и масляный экстракт, взаимодействуют с рецепторами серотонина, обращая их влияние на секрецию инсулина.

На самом деле существует много исследований, подтверждающих мощное влияние имбиря на уровень глюкозы в крови.

Наблюдая за 41 пациентом с диабетом 2 типа, исследовательская группа случайным образом назначала участникам добавку имбиря или плацебо. Группа людей получала два грамма имбиря в день. После 12 недель приема имбиря исследователи констатировали, что имбирь улучшил уровень сахара в крови, а также уровень гемоглобина A1c у пациентов с диабетом.

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Еще одна причина, по которой имбирь может быть полезен для диабетиков 2 типа, заключается в его очень низком гликемическом индексе, а продукты с низким ГИ расщепляются медленно и поэтому не вызывают скачков уровня сахара в крови.

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