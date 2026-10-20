Хотите жить дольше — заведите собаку / © Associated Press

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Собака способна вытащить нас из дома даже в дождливую погоду, познакомить с соседями и подарить ощущение, что нас кто-то ждет. Но за этими простыми радостями скрываются и потенциальные преимущества для долголетия. Как объясняет издание EatingWell, польза может заключаться не только в самом присутствии питомца, но и в привычках, которые появляются вместе с заботой о нём.

Больше ежедневной физической активности

Прогулки, игры и регулярные выходы на улицу помогают оставаться активными. Была даже обнаружена связь между содержанием собак и большим количеством ходьбы и физической активности. В то же время у владельцев, которые не выгуливали своих собак, уровень активности, схожий с уровнем людей, без домашних питомцев.

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Итак, дело не только в том, чтобы завести собаку, но и в ежедневной физической активности, связанной с уходом за ней. Регулярная физическая активность связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и преждевременной смерти.

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Новые знакомства и меньше одиночества

Собака может стать поводом для непринуждённой беседы с соседями, другими владельцами животных или людьми в парке. Регулярные прогулки по одному и тому же маршруту помогают чаще встречать знакомые лица и постепенно налаживать социальные связи.

Это важно, ведь социальная изоляция приводит к ухудшению показателей здоровья. В то же время само наличие собаки не гарантирует, что человек будет чувствовать себя менее одиноким. Важны и те отношения, которые она помогает налаживать.

Меньше стресса

Прогулки, игры и простое поглаживание собаки могут помочь расслабиться. У взрослых во время взаимодействия с животным отмечается меньший уровень стресса, чем во время обычного отдыха; также зафиксированы изменения мозговой активности, связанные с расслаблением.

Хронический стресс может негативно сказываться на здоровье сердечно-сосудистой системы и мешать придерживаться полезных привычек. Поэтому время, проведенное с четвероногим другом, может стать приятным способом сделать паузу в насыщенном дне, хотя и не заменяет профессиональной помощи, если стресс становится чрезмерным.

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Поддержка работы мозга

Уход за собакой требует внимания, планирования и решения повседневных задач, ведь нужно помнить о кормлении, прогулках, дрессировке и реакциях питомца. Все это задействует память и навыки принятия решений.

У владельцев собак риск развития деменции ниже, чем у людей, которые никогда не заводили собак. Однако это статистическая зависимость, а не доказательство того, что собака непосредственно предотвращает деменцию.

Собака не является гарантией долголетия, однако может естественным образом привнести в жизнь больше движения, общения и повседневных ритуалов. Если вы любите животных и готовы ответственно о них заботиться, эта связь способна сделать повседневную жизнь более активной, теплой и, возможно, полезной для здорового старения.

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