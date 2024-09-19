Храп и что с ним делать: рассказывает эксперт по сну

Обычный, на первый взгляд, храп может быть серьезной проблемой для здоровья самого человека и тех, кто рядом.

Большое количество людей страдает храпом и борется с его последствиями, ведь он может привести к тяжелым состояниям, таким как синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Храп – не только нарушитель нашего спокойного сна, он может быть вызван усталостью или серьезным недосыпанием и может указывать на другие проблемы со здоровьем.

Специально для читателей Express эксперт по сну Charli Davies поделилась своими мыслями относительно храпа и несет ли он какие-то риски для здоровья. Это проклятие жизни миллионов людей и причина плохого сна. Причиной храпа может быть наш образ жизни, начиная от того, что мы едим, до количества выпитого алкоголя.

Признаки того, что с вашим храпом пора обратиться к врачу:

Ваш храп мешает вам спать;

Качество вашего внимания и бдительности на следующий день падает;

У вас частая утренняя головная боль;

Начинают проявляться проблемы с памятью или концентрацией;

Увеличение веса может быть фактором, способствующим храпу.

Изменение образа жизни может стать ключом к решению проблем с храпом. Если вы часто пьете, эффективной стратегией будет избегать алкоголя перед сном или полностью от него отказаться.

Алкоголь расслабляет мышцы и это касается мышц нашего горла. Это означает, что ваше горло может слишком расслабиться, вам становится несколько сложнее дышать, что приводит к храпу. Снотворное будет иметь такой же эффект, как и алкоголь. Поддержание нормального веса уменьшает нагрузку на ваши дыхательные пути, способствуя легкому поступлению и выходу воздуха.

Почти 61% партнеров "храпунов" считают, что храп максимально мешает их отдыху и сну, опередив такие раздражители как сомнамбулизм и беспричинная бессонница. Если вы хотите, уменьшить храп вашего партнера, нужно его разбудить и попросить изменить положение со спины на бок, хотя, к сожалению, это не всегда помогает.

Вопреки всему, храпящему человеку лучше обратиться за помощью к врачу, чтобы найти первопричину своего храпа.

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