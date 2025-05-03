Хронический тонзиллит: что это и как его лечить / © Credits

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Врач Владимир Яцкив дал советы и разъяснения относительно этой болезни и ее неприятных симптомов, которые могут помочь вам лучше понять проблему и вовремя ее решить.

Что такое хронический тонзиллит

Хронический тонзиллит — это длительное воспаление небных миндалин (гланд), которое возникает после частых ангин или как следствие недолеченных инфекций. Миндалины в этом случае перестают защищать организм и сами становятся источником постоянного воспаления.

Как объясняет отоларинголог Владимир Яцкив, это состояние возникает, когда миндалины постоянно находятся в воспаленном состоянии. Часто люди замечают беловатые пробки в гландах — это пора действовать сигналы.

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Симптомы, на которые следует обратить внимание

Хронический тонзиллит не всегда проявляется острой ангиной. Он может годами подтачивать иммунитет и вызвать общие симптомы:

частые или длительные боли в горле;

пробки в миндалинах (белые или желтоватые комочки);

неприятный запах изо рта;

усталость, сниженная работоспособность;

увеличенные шейные лимфоузлы;

периодическое повышение температуры (до 37-37,5°C);

ухудшение аппетита, раздражительность (часто у детей).

Если хотя бы два симптома регулярные, это повод обратиться к врачу.

Опасность хронического тонзиллита

Запущенное воспаление в гландах может стать источником инфекции для всего организма. Микробы из миндалин попадают в кровь и могут вызвать осложнения:

ревматоидные поражения суставов;

заболевание почек;

сердечно-сосудистые осложнения (миокардит, эндокардит);

постоянное снижение иммунитета и предрасположенность к другим инфекциям.

Что делать, если появились пробки в миндалинах

Прежде всего — не паникуйте. Можно облегчить состояние в домашних условиях, но важно также не медлить с походом к врачу.

Домашние способы

Полоскание горла антисептическими растворами: фурацилин, хлоргексидин, солевой раствор.

Орошение миндалин спреями.

Ингаляции (при отсутствии температуры): с физраствором или отварами шалфея, ромашки.

Когда обращаться к врачу

Врач-отоларинголог поможет:

определить тип инфекции (бактериальная, вирусная, грибковая);

назначить анализы (мазок из зева, общий анализ крови);

разработать индивидуальное лечение;

оценить, есть ли необходимость в промывании миндалин или других процедурах.

В некоторых случаях рекомендуется аппаратная очистка лакун миндалин (лазером, вакуумом или ультразвуком).

Лечение хронического тонзиллита

Комплексная терапия может включать:

антибактериальные препараты (по назначению врача);

иммуномодуляторы и витаминные комплексы;

физиотерапию (УФО, ультразвук, лазер);

регулярное полоскание и орошение миндалин;

санаторно-курортное исцеление.

Хирургическое удаление миндалин (тонзилэктомия) рассматривается только тогда, когда другие методы не дают результата и воспаление становится угрозой для жизни или здоровья.

Профилактика — лучшая стратегия

Во избежание хронического тонзиллита:

лечите ангины до конца;

укрепляйте иммунитет (здоровая пища, прогулки, сон);

избегайте переохлаждения и затяжного стресса;

не злоупотребляйте леденцами от горла с анестетиками — они маскируют симптомы;

дважды в год посещайте ЛОР для профилактики (особенно детям и подросткам).

Хронический тонзиллит — не просто «несерьезное болезненное горло». Это заболевание, требующее внимания и системного лечения. Если у вас или вашего ребенка часто болит горло или есть белые пробки — не откладывайте обращение к врачу. Ведь здоровье миндалин — это ваша первая линия обороны против инфекций.