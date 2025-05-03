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Хронический тонзиллит: что это и как его лечить
Частая боль в горле, неприятный запах изо рта, постоянная усталость — возможно, причина кроется в хроническом тонзиллите — состоянии, которое легко недооценить, но оно может существенно снизить качество жизни.
Врач Владимир Яцкив дал советы и разъяснения относительно этой болезни и ее неприятных симптомов, которые могут помочь вам лучше понять проблему и вовремя ее решить.
Что такое хронический тонзиллит
Хронический тонзиллит — это длительное воспаление небных миндалин (гланд), которое возникает после частых ангин или как следствие недолеченных инфекций. Миндалины в этом случае перестают защищать организм и сами становятся источником постоянного воспаления.
Как объясняет отоларинголог Владимир Яцкив, это состояние возникает, когда миндалины постоянно находятся в воспаленном состоянии. Часто люди замечают беловатые пробки в гландах — это пора действовать сигналы.
Симптомы, на которые следует обратить внимание
Хронический тонзиллит не всегда проявляется острой ангиной. Он может годами подтачивать иммунитет и вызвать общие симптомы:
частые или длительные боли в горле;
пробки в миндалинах (белые или желтоватые комочки);
неприятный запах изо рта;
усталость, сниженная работоспособность;
увеличенные шейные лимфоузлы;
периодическое повышение температуры (до 37-37,5°C);
ухудшение аппетита, раздражительность (часто у детей).
Если хотя бы два симптома регулярные, это повод обратиться к врачу.
Опасность хронического тонзиллита
Запущенное воспаление в гландах может стать источником инфекции для всего организма. Микробы из миндалин попадают в кровь и могут вызвать осложнения:
ревматоидные поражения суставов;
заболевание почек;
сердечно-сосудистые осложнения (миокардит, эндокардит);
постоянное снижение иммунитета и предрасположенность к другим инфекциям.
Что делать, если появились пробки в миндалинах
Прежде всего — не паникуйте. Можно облегчить состояние в домашних условиях, но важно также не медлить с походом к врачу.
Домашние способы
Полоскание горла антисептическими растворами: фурацилин, хлоргексидин, солевой раствор.
Орошение миндалин спреями.
Ингаляции (при отсутствии температуры): с физраствором или отварами шалфея, ромашки.
Когда обращаться к врачу
Врач-отоларинголог поможет:
определить тип инфекции (бактериальная, вирусная, грибковая);
назначить анализы (мазок из зева, общий анализ крови);
разработать индивидуальное лечение;
оценить, есть ли необходимость в промывании миндалин или других процедурах.
В некоторых случаях рекомендуется аппаратная очистка лакун миндалин (лазером, вакуумом или ультразвуком).
Лечение хронического тонзиллита
Комплексная терапия может включать:
антибактериальные препараты (по назначению врача);
иммуномодуляторы и витаминные комплексы;
физиотерапию (УФО, ультразвук, лазер);
регулярное полоскание и орошение миндалин;
санаторно-курортное исцеление.
Хирургическое удаление миндалин (тонзилэктомия) рассматривается только тогда, когда другие методы не дают результата и воспаление становится угрозой для жизни или здоровья.
Профилактика — лучшая стратегия
Во избежание хронического тонзиллита:
лечите ангины до конца;
укрепляйте иммунитет (здоровая пища, прогулки, сон);
избегайте переохлаждения и затяжного стресса;
не злоупотребляйте леденцами от горла с анестетиками — они маскируют симптомы;
дважды в год посещайте ЛОР для профилактики (особенно детям и подросткам).
Хронический тонзиллит — не просто «несерьезное болезненное горло». Это заболевание, требующее внимания и системного лечения. Если у вас или вашего ребенка часто болит горло или есть белые пробки — не откладывайте обращение к врачу. Ведь здоровье миндалин — это ваша первая линия обороны против инфекций.