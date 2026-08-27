Хруст в суставах: свидетельствует ли он о проблемах со здоровьем

Хруст в суставах: указывает ли он на проблемы со здоровьем / © Credits

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Щелчки пальцами, хруст в коленях при подъеме по лестнице, треск в шее после зарядки — это знакомо многим. И хотя такие звуки легко воспринять как сигнал того, что с суставами что-то не так, на самом деле они могут иметь совершенно разное происхождение, об этом рассказало издание RTÉ. Самое важное — не то, насколько громко хрустит сустав, а то, сопровождается ли звук другими симптомами.

Откуда берётся этот звук

Привычный «хруст» пальцев, спины или шеи часто возникает из-за так называемой кавитации. Сустав окружен капсулой, содержащей синовиальную жидкость — естественную смазку, в которой растворены газы. Когда мы растягиваем сустав, давление внутри капсулы изменяется, образуется газовый пузырь, и именно его появление создает характерный звук.

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Поэтому один и тот же сустав, как правило, невозможно щелкать бесконечно, так как газу требуется время, чтобы снова раствориться в жидкости. Обычно это занимает около 20 минут.

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А вот звук, напоминающий щелчок сухожилия, может возникать, когда оно перемещается по костной структуре. Хруст или скрип, особенно в коленях, называют крепитацией. Он может не только звучать, но и ощущаться как легкое трение.

Почему колени хрустят сильнее всего

Коленный сустав особенно подвержен крепитации из-за своего строения. Коленная чашечка движется в специальной борозде бедренной кости, а её траекторию контролируют мышцы.

Если между ними наблюдается дисбаланс силы или напряжения, а также влияют особенности работы стоп или тазобедренного сустава, чашечка может смещаться от центра. Это может усиливать ощущение трения или хруста. Однако сам звук редко является проблемой. Гораздо важнее то, появились ли боль, отек, блокировка сустава или заметное ограничение подвижности.

Артрит из-за хруста

Хорошая новость заключается в том, что убедительных доказательств того, что привычка хрустеть пальцами или другими суставами напрямую вызывает остеоартроз, нет. Значимой связи между регулярным хрустом и повреждением суставных структур, снижением силы или ухудшением здоровья суставов в долгосрочной перспективе не выявлено.

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Более того, многим людям после хруста становится легче, поскольку растяжение сустава может на короткое время увеличить амплитуду движения, уменьшить мышечное напряжение и дать ощущение облегчения. Правда, эффект недолговечен. Хруст не устраняет механическую причину проблемы и не обеспечивает постоянного улучшения подвижности.

Возрастные изменения

С возрастом суставы действительно могут становиться «более шумными». Хрящ подвергается естественным изменениям, а мышцы и связки постепенно теряют часть силы и эластичности. Если у человека уже есть остеоартрит коленного сустава, шум в суставах может чаще сопровождаться болью и снижением функции. Однако даже в этом случае сам хруст не означает, что сустав разрушается.

Снижение интенсивности движения

Страх «износить» суставы может заставить человека отказаться от физической активности, хотя регулярные движения — одно из лучших средств, которые мы можем применить для их здоровья. Хрящ имеет очень ограниченное кровоснабжение, поэтому именно регулярные нагрузки и разгрузки помогают ему получать питательные вещества.

Для здоровья суставов важнее не конкретная спортивная дисциплина, а регулярность. Лучшая физическая активность — та, которой вы сможете заниматься постоянно.

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