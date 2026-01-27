Идеальные продукты для завтрака, которые заряжают энергией на весь день / © Associated Press

Завтрак часто становится первой жертвой утренней суеты, но именно он запускает обмен веществ, питает мозг и помогает организму плавно перейти из ночного режима восстановления к активности.

Завтрак восстанавливает уровень глюкозы в мозге — самом энергозатратном органе нашего тела, об этом рассказало издание Real Simple. Он помогает стабилизировать уровень сахара в крови, снижает уровень стрессовых гормонов и задает спокойный, собранный тон всему дню.

Но важно помнить, что не все завтраки одинаково полезны. Круассан и кофе могут подарить короткий всплеск энергии, но за ним часто наступает резкий спад. Лучше выбирать сбалансированную тарелку, в которой есть углеводы, белки и жиры — каждый из этих элементов играет свою роль.

Яйца . Это полноценный белок со всеми необходимыми аминокислотами, они надолго дают ощущение сытости, а также содержат витамины группы B и холин, которые поддерживают концентрацию и работу мозга.

Шпинат. Несколько горстей в омлете или смузи и ваш завтрак уже работает на энергию. Шпинат богат растительным железом, которое помогает переносить кислород к клеткам, а также природными нитратами, которые улучшают кровообращение.

Греческий йогурт. Идеальный вариант для утренников «на ходу». Он богат белком и пробиотиками, которые поддерживают пищеварение, стабильный уровень сахара в крови и даже настроение. Особенно полезен в стрессовые дни.

Орехи и семена. Миндаль, тыквенные, семечки, чиа, конопляные семена — настоящие энергетические бомбы. Они содержат магний, который участвует в сотнях процессов выработки энергии в организме. Добавляйте их в овсянку, йогурт или готовьте заранее чиа-пудинг.

Овсянка. Качественный источник сложных углеводов, которые медленно высвобождают энергию. Чтобы завтрак был полноценным, сочетайте овсянку с ягодами, орехами и семечками.

Кисломолочный творог. Содержит казеин — белок, который медленно переваривается и поддерживает стабильный уровень энергии в течение нескольких часов. Бонус — кальций для мышц и здорового метаболизма. Хорошо сочетается как со сладкими, так и с солеными добавками.

Авокадо. Полезные жиры и растительный белок помогают избежать резких энергетических «качелей». Классический тост с авокадо или креативный вариант с яйцами и ферментированными продуктами — идеальное начало дня.

Энергия — это не только кофе. Это о том, чем вы питаете свой организм с самого утра. Сбалансированный завтрак помогает думать четче, снижает уровень стресса и поддерживает стабильное настроение до самого вечера.