Идеальный чай для здоровья вашего сердца: напиток, который стоит пить каждый день

чай / © Credits

Реклама

В мире здоровых трендов сложно найти напиток, о котором говорят чаще, чем о зелёном чае. Он появляется в блогерских утренних рутинах, в советах нутрициологов и даже в списках «секретов долголетия». Издание Real Simple рассказало, почему его называют напитком №1 для сердца и почему именно он — один из самых эффективных и приятных способов поддержать собственное здоровье.

Главная причина — антиоксидант EGCG (эпигалокатехин галат), один из самых мощных природных компонентов, которые борются с воспалением и оксидативным стрессом. Вот что он делает в вашем организме:

Уменьшает воспаление. Хроническое воспаление — один из ключевых факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. EGCG действует как натуральный противовоспалительный агент и снижает уровень маркеров воспаления в крови.

Защищает сосуды. Оксидативный стресс повреждает сосудистые стенки. Антиоксиданты из зеленого чая уменьшают свободные радикалы, тем самым оберегают артерии.

Улучшает баланс холестерина. Плохой холестерин (LDL) — тот, который образует бляшки и сужает сосуды. Хороший (HDL) — наоборот, помогает выводить излишки жира из крови. Регулярное употребление зеленого чая снижает уровень LDL и может повышать уровень HDL, то есть работает в двух направлениях сразу.

Мягко снижает давление и улучшает работу сосудов. Благодаря полифенолам зеленый чай делает сосуды эластичными, а это означает меньший риск гипертонии.

Сколько зеленого чая надо пить

Лучше пить 2-4 чашки в день. Именно такое количество показывает наибольший эффект. И еще стоит запомнить, что лучше выбирать несладкий зеленый чай. Если заменить им сладкие кофейные напитки или лимонады, выгода для сердца удваивается, меньше сахара — здоровые сосуды и стабильное давление.

Реклама

Зеленый чай и кофе

Если вы уже набрали свою «дневную норму кофеина», зеленый чай — идеальная альтернатива:

кофеина меньше, чем в кофе, поэтому не будет дрожи или тахикардии;

есть аминокислота L-теанин, она повышает концентрацию и при этом успокаивает нервную систему;

отсутствуют «лишние» калории и сахар, если пить без подсластителей.

Это делает зеленый чай отличным выбором для второго утреннего или дневного напитка.

Как правильно пить зеленый чай

Чтобы получить максимум пользы, учтите несколько советов:

Не заливать кипятком — температура 70-80°C сохраняет антиоксиданты.

Настаивать не дольше 2-3 мин — иначе чай станет горьким.

Пить между приемами пищи, чтобы лучше усваивались полифенолы.

Добавлять лимон — витамин С усиливает действие антиоксидантов.

Зеленый чай — это не просто модный напиток. Это ежедневная привычка, которая снижает риск сердечных болезней, улучшает работу сосудов, помогает балансировать холестерин, борется с воспалением и оксидативным стрессом и обеспечивает чистую и стабильную энергию без резких «подъемов и падений». И самое важное, он прост в приготовлении, доступен и вкусен.