Икота: как от нее избавиться, почему она возникает и может ли убить

Икота: как от нее избавиться, почему она возникает и может ли она привести к смерти / © Credits

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Икота — это не просто странный звук, который внезапно вырывается из горла. За ним стоит непроизвольный спазм диафрагмы — тонкой куполообразной мышцы, которая отделяет грудную клетку от брюшной полости и участвует в дыхании.

Когда возникает икота, диафрагма внезапно сокращается, в результате чего воздух быстро попадает внутрь. Почти одновременно голосовая щель — пространство между голосовыми связками — резко закрывается. Именно это и создает знакомый звук «ик», об этом сообщило издание Cleveland Clinic. В большинстве случаев организм быстро возвращается к нормальному ритму, и икота исчезает так же внезапно, как и началась.

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Почему мы икаем

Причины кратковременной икоты, как правило, весьма обыденны, например, она может возникнуть, если мы:

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едим слишком много или слишком быстро

употребляем слишком горячую или холодную пищу

едим острые блюда

пьем газированные напитки

заглатываем много воздуха

употребляем алкоголь

курим

Иногда достаточно буквально одного из этих факторов, чтобы диафрагма на некоторое время «вышла из привычного ритма». Поэтому, если после праздничного ужина вы вдруг начали икать, паниковать точно не стоит. Скорее всего, организм просто реагирует на переедание или быстрое употребление пищи.

Не вся икота одинакова

Медики классифицируют икоту по продолжительности.

Временная фаза длится от нескольких секунд до нескольких минут — именно с ней знакомы практически все.

Стойкая форма длится более 48 часов и может продолжаться до месяца.

Неукротимая — это икота, которая не прекращается более месяца.

Существует также рецидивирующая икота, при которой приступы регулярно повторяются и длятся дольше, чем несколько минут.

Именно длительная икота требует особого внимания.

Когда икота — симптом другой проблемы

Если икота не проходит в течение двух дней, она уже может быть связана не с ужином или газированной водой, а с определенным состоянием здоровья. Среди возможных причин — заболевания желудочно-кишечного тракта, в частности гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и гастрит.

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Длительную икоту также могут вызывать некоторые заболевания нервной системы, легких, нарушения обмена веществ и определенные инфекции. В редких случаях причиной могут быть опухоли или другие патологические изменения. Именно поэтому длительную икоту не стоит списывать только на «нервы» или ждать, пока она как-то сама пройдет.

Причиной иногда становятся и лекарства, в частности, стойкая икота может быть побочной реакцией на некоторые препараты, в том числе на отдельные лекарства, воздействующие на нервную систему, некоторыми химиотерапевтическими препаратами и другими лекарствами. После определенных операций и процедур, особенно с применением общей анестезии, икота также может появляться или длиться дольше.

Длительная икота — это уже проблема

Несколько минут икоты вряд ли серьезно повлияют на вашу жизнь. Другое дело — когда она длится днями. Устойчивая икота может мешать есть, пить, говорить и нормально спать. Из-за этого человек может быстрее истощаться, а в некоторых случаях — терять вес. То есть проблема уже не только в раздражающем звуке «ик». Постоянные спазмы могут существенно ухудшать самочувствие и качество жизни.

Можно ли быстро избавиться от икоты

В медицине пока нет универсального способа, который гарантированно останавливает случайную икоту. Чаще всего она просто проходит сама по себе. Впрочем, существуют популярные домашние методы, которые могут помочь некоторым людям. Среди них:

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на мгновение задержать дыхание

медленно выпить холодной воды

прополоскать горло ледяной водой

проглотить небольшое количество сахара

Эти способы не гарантируют эффективности, поэтому к ним лучше относиться как к простым домашним хитростям, а не как к лечению. С сомнительными или потенциально опасными методами экспериментировать не стоит.

Если икота не проходит

Если икота длится более 48 часов, следует обратиться к врачу. Врач расспросит вас о симптомах, заболеваниях, недавних операциях и лекарствах, которые вы принимаете. В зависимости от ситуации могут потребоваться анализы крови, рентген грудной клетки, ЭКГ, эндоскопия, КТ или МРТ. Цель такого обследования — не просто «устранить» икоту, а найти причину, которая её вызывает.

Если симптом вызывается именно лекарством, врач может скорректировать терапию. В некоторых случаях для лечения стойкой икоты используют специальные препараты. Иногда могут применяться нервные блокады или другие методы.

Не стоит самостоятельно отменять назначенные лекарства из-за икоты.

Можно ли предотвратить икоту

Полностью гарантировать это невозможно, но риск кратковременной икоты можно снизить. Например, попробуйте есть медленнее, не переедать, ограничить употребление газированных напитков и алкоголя, а также не употреблять слишком горячую или слишком холодную пищу. Если вы замечаете, что икота регулярно возникает после употребления определенных продуктов или напитков, можно вести простой дневник и отслеживать закономерности.

Икота у младенцев

У грудничков икота — очень распространенное явление и, как правило, не является поводом для беспокойства. Специалисты предполагают, что она может быть связана с заглатыванием воздуха или переполнением желудка во время кормления. Это, в свою очередь, может раздражать диафрагму.

Впрочем, если наряду с икотой у малыша появляются другие симптомы, например кашель или частые срыгивания, стоит обсудить это с педиатром.

В большинстве случаев икота — это просто кратковременная реакция организма, не требующая лечения. Однако есть одно простое правило, которое стоит запомнить: если икота длится более 48 часов, необходимо обратиться к врачу.

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