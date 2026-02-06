Инъекция, которая восстанавливает зрение / © Getty Images

Простая и доступная инъекция, которую уже десятилетиями используют в офтальмологии, неожиданно показала способность не только стабилизировать состояние глаза, но и возвращать зрение, об этом рассказало издание News Medical.

Гипотония — это состояние, при котором внутриглазное давление патологически снижено. Из-за этого глаз постепенно меняет свою форму и внутреннюю структуру, что со временем приводит к прогрессивной и часто необратимой потере зрения.

Обычно гипотония возникает как следствие других глазных заболеваний, которые повреждают структуры, ответственные за выработку внутриглазной жидкости. Процесс может длиться годами, но финал во многих случаях один — слепота.

До сих пор стандартным методом лечения было заполнение глаза силиконовым маслом. Хотя этот подход и помогает поддержать форму глаза, он имеет серьезные минусы — токсичность при длительном использовании и плохую прозрачность, которая ограничивает качество зрения.

Прорывное исследование

Команда клинических исследователей из University College London (UCL) и офтальмологической больницы Moorfields представила результаты исследования, опубликованного в British Journal of Ophthalmology.

Ученые использовали инъекции из HPMC (гидроксипропилметилцеллюлоза) — гелеобразного вещества, которое давно и широко применяется в глазной хирургии. Его главное преимущество — безопасность, низкая стоимость и способность увеличивать объем. Результаты оказались удивительными:

у 7 из 8 пациентов улучшилось зрение;

восстановилось внутриглазное давление;

увеличилась длина и стабилизировалась анатомия глаза;

положительный эффект сохранялся в течение 12 месяцев лечения.

Эти пациенты проходили терапию в первой в мире специализированной клинике гипотонии.

Возвращение зрения

Ученые настроены чрезвычайно оптимистично, что столь простое лечение оказалось таким эффективным. Это лишь начало более глубокого понимания баланса жидкости внутри глаза и путь к значительно лучшему уходу за пациентами.

Это лечение превзошло все другие ожидания относительно возможного восстановления зрения. Для состояния, которое ранее считалось неизлечимым, это настоящий прорыв.

От эксперимента к стандарту лечения

Проект объединил офтальмологов, инженеров и студентов UCL, которые совместно создают компьютерные модели для более глубокого понимания механизмов низкого внутриглазного давления. Уже сейчас эти предварительные данные влияют на формирование национальных подходов к лечению гипотонии.

Впереди — масштабные клинические испытания и оптимизация метода. Но главное уже произошло, пациенты получили шанс, которого раньше не имели.

Иногда настоящие прорывы в медицине не требуют футуристических технологий, достаточно посмотреть на привычные инструменты под новым углом. Инъекция из HPMC, простая и доступная, открывает новую эру в лечении гипотонии глаза и дарит самое ценное — возможность снова видеть мир. Для науки это — начало. Для пациентов — возвращение надежды.