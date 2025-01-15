Инфекции мочевыводящих путей: симптомы, причины и способы лечения

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) – довольно распространенная проблема, особенно среди женщин. Оказывается, каждая вторая сталкивается с этой неприятностью хотя бы один раз в жизни.

Что вызывает ИМП, как распознать ее симптомы и самое главное — как предотвратить инфекцию, рассказало издание Medical News Today.

Что такое ИМП

ИСШ возникают, когда бактерии попадают в мочевыводящие пути, преодолев естественные защитные барьеры организма. Чаще всего причиной становятся бактерии, обычно живущие вокруг прямой кишки и влагалища.

Мочевыводящая система делится на:

Нижние пути: уретра и мочевой пузырь. Инфекции здесь называют уретритом или циститом.

Верхние пути: почки и мочеточники. Инфекции верхних путей (пиелонефрит) более серьезны и требуют немедленного лечения.

Основные симптомы ИМП

Симптомы инфекций могут отличаться в зависимости от того, какая часть мочевыводящей системы поражена. Самые распространенные признаки:

Жжение и дискомфорт при мочеиспускании.

Частые позывы к туалету, даже если мочевой пузырь почти пуст.

Мутная или с резким запахом моча.

Боль в нижней части живота или поясницы.

В более сложных случаях: лихорадка, тошнота, рвота.

Если вы заметили эти симптомы, важно не медлить и обратиться к врачу.

Почему женщины склонны к ИМП

Женщины сталкиваются с ИМП чаще из-за анатомических особенностей: уретра у женщин короче, чем у мужчин, что дает бактериям возможность быстрее достигать мочевого пузыря. Кроме того, близость уретры к влагалищу и прямой кишке также увеличивает риск инфекций.

К другим факторам риска относятся:

Активная сексуальная жизнь.

Использование диафрагм или спермицидов для контрацепции.

Менопауза, которая снижает уровень эстрогена и естественную защиту мочевыводящих путей.

Беременность вызывающая изменения в работе мочевой системы.

Как избежать ИМП

К счастью, есть много способов уменьшить риск развития инфекций. Вот несколько простых и действенных рекомендаций:

Соблюдайте гигиену. После туалета вытирайтесь спереди назад, чтобы избежать переноса бактерий из прямой кишки в уретру. Пейте больше воды. Регулярное питье помогает выводить бактерии из организма. Не терпите. Мочеиспускание должно происходить сразу, как почувствуете позыв. Мочеиспускание после секса. Это снижает риск попадания бактерий в мочевыводящие пути. Выбирайте натуральное белье. Хлопковое белье обеспечивает лучшую вентиляцию и снижает риск размножения бактерий. Избегайте агрессивной косметики. Парфюмерные средства для интимной гигиены могут раздражать чувствительную зону.

Что делать, если возникла инфекция

Если у вас появились симптомы ИМП, не пытайтесь лечиться самостоятельно. Обратитесь к врачу, который назначит анализ мочи и при необходимости антибиотики. Обязательно пройдите полный курс лечения, даже если симптомы исчезли раньше.

Помогают ли пробиотики и клюква

Клюквенный сок и таблетки могут снизить риск рецидивов ИМП. Пробиотики, в частности лактобактерии, также способствуют поддержанию здоровой микрофлоры, что может быть полезным для профилактики.

Домашние средства

Во время лечения ИМП можно облегчить симптомы с помощью:

теплой грелки на нижней части живота;

употребление большого количества жидкости;

отказ от кофе и алкоголя, которые могут раздражать мочевыводящие пути.

Когда обращаться к врачу

Если вы чувствуете сильную боль в пояснице, у вас повышенная температура, тошнота или рвота – это может свидетельствовать об осложнениях. В таком случае требуется немедленная медицинская помощь.

ИМП – это неприятная, но довольно распространенная проблема среди женщин. Соблюдая простые правила гигиены и образа жизни, вы можете значительно снизить риск инфекций. И не забывайте: в случае появления симптомов обращайтесь к врачу, ведь своевременное лечение поможет избежать осложнений.

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