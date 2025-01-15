Инфекции мочевыводящих путей: симптомы, причины и способы лечения

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) – довольно распространенная проблема, особенно среди женщин. Оказывается, каждая вторая сталкивается с этой неприятностью хотя бы один раз в жизни.
Что вызывает ИМП, как распознать ее симптомы и самое главное — как предотвратить инфекцию, рассказало издание Medical News Today.
Что такое ИМП
ИСШ возникают, когда бактерии попадают в мочевыводящие пути, преодолев естественные защитные барьеры организма. Чаще всего причиной становятся бактерии, обычно живущие вокруг прямой кишки и влагалища.
Мочевыводящая система делится на:
- Нижние пути: уретра и мочевой пузырь. Инфекции здесь называют уретритом или циститом.
- Верхние пути: почки и мочеточники. Инфекции верхних путей (пиелонефрит) более серьезны и требуют немедленного лечения.
Основные симптомы ИМП
Симптомы инфекций могут отличаться в зависимости от того, какая часть мочевыводящей системы поражена. Самые распространенные признаки:
- Жжение и дискомфорт при мочеиспускании.
- Частые позывы к туалету, даже если мочевой пузырь почти пуст.
- Мутная или с резким запахом моча.
- Боль в нижней части живота или поясницы.
- В более сложных случаях: лихорадка, тошнота, рвота.
Если вы заметили эти симптомы, важно не медлить и обратиться к врачу.
Почему женщины склонны к ИМП
Женщины сталкиваются с ИМП чаще из-за анатомических особенностей: уретра у женщин короче, чем у мужчин, что дает бактериям возможность быстрее достигать мочевого пузыря. Кроме того, близость уретры к влагалищу и прямой кишке также увеличивает риск инфекций.
К другим факторам риска относятся:
- Активная сексуальная жизнь.
- Использование диафрагм или спермицидов для контрацепции.
- Менопауза, которая снижает уровень эстрогена и естественную защиту мочевыводящих путей.
- Беременность вызывающая изменения в работе мочевой системы.
Как избежать ИМП
К счастью, есть много способов уменьшить риск развития инфекций. Вот несколько простых и действенных рекомендаций:
- Соблюдайте гигиену. После туалета вытирайтесь спереди назад, чтобы избежать переноса бактерий из прямой кишки в уретру.
- Пейте больше воды. Регулярное питье помогает выводить бактерии из организма.
- Не терпите. Мочеиспускание должно происходить сразу, как почувствуете позыв.
- Мочеиспускание после секса. Это снижает риск попадания бактерий в мочевыводящие пути.
- Выбирайте натуральное белье. Хлопковое белье обеспечивает лучшую вентиляцию и снижает риск размножения бактерий.
- Избегайте агрессивной косметики. Парфюмерные средства для интимной гигиены могут раздражать чувствительную зону.
Что делать, если возникла инфекция
Если у вас появились симптомы ИМП, не пытайтесь лечиться самостоятельно. Обратитесь к врачу, который назначит анализ мочи и при необходимости антибиотики. Обязательно пройдите полный курс лечения, даже если симптомы исчезли раньше.
Помогают ли пробиотики и клюква
Клюквенный сок и таблетки могут снизить риск рецидивов ИМП. Пробиотики, в частности лактобактерии, также способствуют поддержанию здоровой микрофлоры, что может быть полезным для профилактики.
Домашние средства
Во время лечения ИМП можно облегчить симптомы с помощью:
- теплой грелки на нижней части живота;
- употребление большого количества жидкости;
- отказ от кофе и алкоголя, которые могут раздражать мочевыводящие пути.
Когда обращаться к врачу
Если вы чувствуете сильную боль в пояснице, у вас повышенная температура, тошнота или рвота – это может свидетельствовать об осложнениях. В таком случае требуется немедленная медицинская помощь.
ИМП – это неприятная, но довольно распространенная проблема среди женщин. Соблюдая простые правила гигиены и образа жизни, вы можете значительно снизить риск инфекций. И не забывайте: в случае появления симптомов обращайтесь к врачу, ведь своевременное лечение поможет избежать осложнений.
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