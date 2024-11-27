Инфекция мочевого пузыря: как уменьшить жгучую боль и позывы домашними средствами

Инфекции мочевого пузыря могут быть довольно опасными, и они являются неприятной частью жизни для многих женщин.

Всегда следует обращаться к врачу, если вы замечаете такие симптомы, как жжение при мочеиспускании, частые позывы к мочеиспусканию или мутную мочу.

Но в то же время натуральные средства от инфекции мочевого пузыря могут помочь облегчить некоторые из ваших самых тяжелых симптомов. Woman`s World попросили врача объяснить, какие домашние средства на самом деле работают, а также признаки, которые могут указывать на то, что ваша инфекция мочевого пузыря распространилась.

Что вызывает инфекцию мочевого пузыря

Инфекция мочевого пузыря на самом деле является определенным (и наиболее распространенным) типом инфекции мочевыводящих путей. Инфекция могут возникать в других частях мочевыводящих путей, включая уретру и почки, в то время как инфекция мочевого пузыря локализуется именно в мочевом пузыре (хотя в серьезных случаях бактерии могут распространяться и в другие места).

Инфекции мочевого пузыря обычно вызываются бактериями E. coli, объясняет доктор медицины Гоури Рокко, специализирующаяся на женском здоровье. Поскольку уретра находится так близко к анусу, бактерии могут легко попасть в мочевыводящие пути, особенно если у вас диарея или когда вы не соблюдаете правила гигиены. Обезвоживание — еще один фактор, поскольку оно снижает способность организма вымывать бактерии.

Такие действия, как половой акт, также могут повысить риск инфекции мочевого пузыря, если в эту область попадают бактерии, и продукты, которые раздражают область половых органов, также могут играть свою роль, добавляет доктор Рокко.

Лучше всего применять следующие натуральные средства, когда симптомы инфекции мочевого пузыря появляются впервые, рекомендует доктор Рокко. Это может предотвратить ухудшение инфекции и облегчить дискомфорт, пока вы не обратитесь к врачу и не начнете курс антибиотиков.

Пейте клюквенный сок

Ежедневное употребление 1-2 стакана несладкого клюквенного сока является одним из лучших натуральных средств от инфекции мочевого пузыря. Вы также, проконсультировавшись с врачом, можете принимать добавку D-маннозы, полученную из натурального фруктового сахара, один или два раза в день, в идеале после еды или половой активности, если у вас повышенный риск инфекции мочевыводящих путей, говорит доктор Рокко.

Клюквенный сок и D-манноза работают, предотвращая прилипание E. coli к стенкам мочевого пузыря, снижая вероятность размножения бактерий и возникновения инфекции, объясняет она. D-манноза особенно полезна при рецидивирующих инфекциях мочевого пузыря, поскольку она значительно снижает риск повторного заражения.

Попробуйте пробиотики

Есть еще один простой способ естественным образом уменьшить симптомы инфекции мочевого пузыр. Съедайте одну порцию (около ¾ стакана) простого несладкого йогурта с живыми активными культурами ежедневно, предлагает доктор Рокко. В качестве альтернативы принимайте высококачественную пробиотическую добавку, содержащую виды Lactobacillus, один раз в день, как указано на этикетке продукта.

Очень важно, чтобы пробиотические продукты имели живые и активные культуры и очень низкое содержание сахара.

Пробиотики восполняют "хорошие" бактерии в вашем кишечнике и мочевыводящих путях, помогая поддерживать сбалансированный микробиом. Это затрудняет размножение вредных бактерий, таких как E. coli, и возникновение инфекций мочевого пузыря, объясняет она.

Богатые пробиотиками продукты и добавки также поддерживают общее здоровье иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями.

Пейте много воды

Выпивать не менее восьми или более чашек воды в течение дня важно для общего здоровья мочевого пузыря. А если вы были особенно активны или выдался жаркий день, рассмотрите возможность употребления одного электролитного напитка (около 1,5-2 стаканов) один раз в день, чтобы восполнить основные минералы, что особенно полезно, если вы обезвожены, рекомендует доктор Рокко.

Поддержание хорошего уровня гидратации помогает вымывать бактерии из мочевыводящих путей, предотвращая их оседание в мочевом пузыре. Добавление электролитов обеспечивает сбалансированность вашего организма, поскольку обезвоживание может усугубить раздражение мочевого пузыря и повысить риск образования камней в почках, что может еще больше осложнить инфекции.

Если вы заметили боль в спине и жжение при мочеиспускании или если у вас жар и тошнота, пора обратиться к врачу, говорит доктор Рокко. Эти признаки указывают на то, что инфекция могла переместиться в почки. Если ее не лечить, почечная инфекция может быть серьезной и даже опасной для жизни.

Вам также следует поговорить с врачом, если вы находитесь в постменопаузе или перенесли гистерэктомию, так как у вас больше шансов получить осложнения или переносят инфекции без явных симптомов, добавляет доктор Рокко.

Выявление и лечение инфекции мочевого пузыря на ранней стадии имеет важное значение, чтобы предотвратить ее перерастание во что-то гораздо более опасное.

Прежде чем принимать какие-то добавки или кардинально менять образ жизни и рацион обязательно посоветуйтесь с врачом.

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