Ингредиент, который улучшит вкус брокколи

Брокколи уже давно заняла свое место в списке самых полезных овощей. Как член семейства крестоцветных овощей (капуста, цветная капуста, брюссельская капуста и т.п.) она получила репутацию суперфуда. Но знаете ли вы, что добавление всего одного ингредиента сделает ее еще более полезной и ароматной.

Издание realsimple рассказало о влиянии кулинарной обработки на питательный состав брокколи. Оказывается, ее приготовление значительно снижает содержание полезных соединений, защищающих от различных заболеваний.

Правда, существует простой способ восстановить эти соединения. Все, что вам нужно – добавить семена горчицы к брокколи после ее приготовления. Этот метод кажется простым, но за ним стоит сложная биохимическая реакция.

Как приготовление влияет на питательность брокколи

Фермент мирозиназа, содержащийся в брокколи, способствует образованию полезных соединений. Однако при кулинарной обработке этот фермент разрушается. Мирозиназа активирует глюкозинолаты – молекулы, которые снабжают организм мощными защитными свойствами. Без этого фермента мы теряем целебные свойства брокколи.

Почему именно семена горчицы

Молотые семена горчицы становятся идеальным ингредиентом, поскольку они сохраняют активную мирозиназу даже после термической обработки. Этот фермент активируется при контакте с водой и возвращает брокколи ее природные питательные свойства. Кроме того, семена горчицы придают овощу пикантный вкус, делают блюдо не только полезным, но и вкусным.

Как правильно использовать семена горчицы

После того как вы приготовили брокколи — будь то варка, запекание или жарение, добавьте чайную ложку молотых семян горчицы. Вы также можете совмещать брокколи с оливковым маслом, чесноком или другими специями для усиления вкуса. Главное – добавить семена после завершения приготовления, чтобы фермент остался активным.

Здоровье и вкус

Добавление семян горчицы к брокколи – простой способ сделать вашу пищу более питательной. Благодаря этой маленькой кулинарной уловке вы можете наслаждаться любимым овощем и получать максимум пользы для здоровья. Не бойтесь экспериментировать, добавляйте брокколи и семена горчицы к своим рецептам, ведь это отличный способ поддержать организм и поразить близких своими кулинарными навыками.

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