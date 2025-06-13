Иногда это работает: вирусные лайфхаки для здоровья из TikTok, имеющие научное подтверждение

Ходьба / © Getty Images

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Кажется, в социальных сетях практически каждый раз, когда мы прокручиваем страницу, появляется новая тенденция здоровья. И хотя некоторые просто не основываются на исследованиях, другие могут быть откровенно вредны. Однако доказано, что несколько вирусных лафхаков для здоровья, которые распространяются на TikTok, приносят действенную пользу здоровью.

Woman`sWorld привел исследования, подтверждающие некоторые из самых вирусных видео в социальных сетях.

«Fibermaxxing» ускоряет потерю веса

Люди, придерживающиеся диеты, в восторге от вирусной тенденции TikTok «fibermaxxing», которая предполагает сочетание низкокалорийной пищи с продуктами, богатыми клетчаткой, чтобы похудеть. Исследование Техасского женского университета показало, что люди, которые сокращают калории и добавляют больше клетчатки в свой рацион (с такими продуктами, как овсянка, чечевица и груши), теряют на 3 кг больше шести месяцев, чем люди, которые сокращают калории и не увеличивают потребление клетчатки. И это актуально независимо от того, какой тип диеты вы соблюдаете, например с низким содержанием жира или с высоким содержанием белка. Клетчатка замедляет пищеварение, дольше оставляя вас сытыми, поэтому вы естественным образом едите меньше.

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McDonald’s успокаивает боль от мигрени

Когда одна из блогерш поделилась видео в TikTok, на котором она заказывает большую кока-колу и картошку фри, чтобы остановить мигрень, оно собрало более 400 000 лайков и много благодарностей от зрителей, которые сказали, что вирусный фаст-фуд для здоровья также сработал и на них.

Почему лекарство от мигрени McDonald’s так хорошо действует? Во-первых, кофеин в газировке блокирует определенные болевые рецепторы, уменьшая дискомфорт, объясняет Кевин Вебер, доктор медицинских наук, невролог. Кроме того, соль помогает исправить электролитный дисбаланс, а углеводы уменьшают чувство голода, что немаловажно, поскольку оба могут способствовать мигрени.

И у нас есть хорошие новости, если вы следите за тем, что едите, но все еще нуждаетесь в обезболивающей комбинации углеводов, соли и кофеина. Доктор Вебер говорит, что вы можете получить подобное облегчение, выбирая кофеин из черного кофе или чая, соль из мяса говядины или овощных чипсов и углеводы из хумуса или сладкого картофеля.

«Японская ходьба» снижает АД

Когда доктор медицины Саурабх Сети, получивший образование в Гарварде, делится советом в социальных сетях, где у него три миллиона подписчиков. Неудивительно, что его видео, в котором рекомендована японская интервальная ходьба для снижения артериального давления, стало вирусным. Все, что для этого нужно, это треккинг в неторопливом темпе в течение трех минут, затем ускориться как можно скорее в течение трех минут, а затем все повторить в общей сложности 30 минут.

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В исследовании, проведенном в Японии, женщины, которые делали именно это по крайней мере четыре дня в неделю, наблюдали, как их систолическое АД (наивысший показатель) снизилось на восемь пунктов за пять месяцев. Это на пять баллов больше, чем у тех, кто уходил в стабильном умеренном темпе вдвое дольше. Переключение скорости, как и во время японской ходьбы, укрепляет мышцы бедра, что улучшает кровообращение и уменьшает давление на сердце.

Экскурсия по воображаемому дому улучшает сон

Эксперт по медитации Эмили Кесслер поделилась своим трюком для преодоления бессонницы, помогающей бесчисленным бессонным пользователям TikTok наконец задремать. Просто лягте в постель с закрытыми глазами и представьте дом, который вы хорошо знаете, но не ваш, например, дом вашего друга. Затем совершите медленную экскурсию мысленно, отмечая каждый предмет, который вы «видите», например гостиная, журнальный столик и диван.

Звучит слишком просто, но канадские исследования доказывают, что эта техника, которая называется «когнитивное перемешивание», — настоящая находка. Сосредоточение внимания на обычных объектах отвлекает ваш мозг от тревожных мыслей, не слишком стимулируя его, позволяя быстрее погружаться в сон.

Жужжание в носу устраняет заложенность

Пользователи TikTok рассказывают о необычном приеме, который помогает им легче дышать во время борьбы с заложенностью носа: жужжание. Просто медленно выдохните, жужжа. Шведские ученые говорят, что мягкая вибрация значительно открывает синусовые проходы, обеспечивая лучший поток воздуха всего за пять секунд.

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Чтобы предотвратить повторение заложенности, продолжайте жужжать во время повседневных задач, таких как сборка белья или выгуливание собаки. Жужжание стимулирует 15-кратное увеличение оксида азота внутри носа, который борется с бактериями, грибками и воспалениями, что является причиной вашей заложенности, чтобы вы могли дышать свободно.

Лежание на полу снимает стресс

Чтобы быстро развеять напряжение, попытайтесь снять стресс с помощью лежания на ковре, коврике для йоги или даже на мягкой траве. Каким бы простым ни казалось, это проверенное средство для снятия стресса, оно работает. Это потому, что такое лежание имитирует позу йоги шавасана, когда вы лежите ровно на спине, руки по бокам, ладони вверх и ноги слегка расставлены.

Бразильские исследователи обнаружили, что эта поза снижает стресс не только при выполнении, но и по крайней мере в течение 35 минут после. Она успокаивает вашу симпатическую нервную систему (контролирующую вашу реакцию «борись или бегства») и активирует парасимпатическую нервную систему (управляющую отдыхом), что приводит к спокойствию.