Интересные факты и мифы о луке, который может улучшить ваше здоровье
Мы часто видим лук только как ингредиент, который вызывает слезы на кухне или добавляет аромат блюдам, но эта обычная овощная суперзвезда может делать гораздо больше.
Лук — это не только запах и слезы на кухне. Его употребляют в мире уже тысячи лет и современная медицина подтверждает, что он обладает настоящими целебными свойствами. Но есть одно «но»: способ приготовления имеет значение. Жареный лук в сочетании с жиром может провоцировать острый панкреатит, а запеченный или сырой работает как природный антибиотик.
Врач Юрий Габорец рассказал, как использовать лук так, чтобы он был лекарством, а не врагом вашего желудка.
Жареный лук может перегрузить поджелудочную
Многие любят жарить лук, но жир вместе с луком стимулирует выделение панкреатического сока. Это может спровоцировать приступ острого панкреатита, особенно у тех, у кого уже есть проблемы с поджелудочной железой. Лучше тушить овощ или добавлять его сырым в готовое блюдо.
Лук не спасает от ядовитых грибов
Миф о том, что лук нейтрализует токсины ядовитых грибов и синеет, не соответствует действительности. Он не вступает в реакцию с грибными токсинами, поэтому единственный безопасный метод — это лабораторное тестирование или избегать сомнительных грибов.
Природный антибиотик
Лук содержит фитонциды, которые убивают бактерии и грибки, в частности стафилококк и кишечную палочку. Врач советует потереть срезом лука место укуса насекомого, так можно уменьшить зуд и отек.
Кому лук может навредить
Людям с гастритом, язвой, панкреатитом или синдромом раздраженного кишечника следует быть осторожными. Сырой лук может раздражать слизистую и вызывать боль. Вареный или запеченный лук будет безопаснее.
Как сделать лук лекарством
Секрет прост: запекайте луковицу в духовке при 160°C с каплей домашнего масла. Кислотность уменьшается, а фитонциды сохраняются. Такой лук помогает при простуде, поддерживает сосуды и снижает «плохой» холестерин. Когда вы добавляете ложку запеченного лука к ужину, вы получаете естественный детокс для организма.
Лук не делает вас бессмертными, но он может помочь жить дольше и здоровее. Все зависит от того, как его готовить и в каком количестве употреблять. Немного запеченного лука на ужин, и ваш организм получает естественную поддержку без дорогих добавок. Простота — иногда самое сильное оружие.