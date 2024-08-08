Интересный факт: что будет с организмом, если каждое утро выпивать стакан апельсинового сока

Когда речь идет об идеальном завтраке, апельсиновый сок считается классическим дополнением к омлету и хлопьям, однако так ли он хорош на самом деле.

Этот яркий напиток, богатый антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, может быть полезен, но его чрезмерное потребление приведет к серьезным проблемам со здоровьем. На странице Healthy To Me рассказали о влиянии апельсинового сока на организм человека, если выпивать стакан каждое утро.

Вы наберете вес

Фруктовые соки, которые вы видите в супермаркетах, перенасыщенны сахаром, это неестественно. Такой уровень сахара быстро абсорбируется организмом, способствуя появлению жира и прибавке веса. В отличие от целых фруктов, в апельсиновом соке нет достаточного количества клетчатки, что может привести к увеличению веса. Он богат калориями, здоровыми жирами и белком, которые могут вызвать скачок и падение уровня сахара в крови, что приведет к увеличению веса.

У вас повысится сахар в крови

Сок промышленного производства содержит в составе столько же сахара, как и Coca-Cola. Многие апельсиновые соки содержат большое количество добавленного сахара, что может привести к скачкам уровня сахара в крови. Неконтролируемое потребление апельсинового сока может повысить риск появления диабета 2 типа. Со временем скачки уровня сахара в крови могут привести к таким опасным состояниям, как болезни сердца и почек, даже у людей без диабета.

У вас возникнут проблемы с пищеварением

Пищеварительной системе сложно справиться с фруктозой, содержащейся в апельсиновом соке, особенно если вы выпили его стакан на пустой желудок. Это может нарушить микробиот кишечника приведя к вздутию живота и проблемам с пищеварением.

Ваш организм закислится

Кислота из сока может вызвать раздражение в желудке, а впоследствии изжогу.

Может снизить артериальное давление

Чрезмерное употребление апельсинового сока может привести к снижению артериального давления. Люди с избыточным весом более предрасположены к такому побочному эффекту, чем другие.

Итак, вместо того, чтобы употреблять в пищу магазинный сок, лучше съесть целый фрукт или выжать из него сок самостоятельно.

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