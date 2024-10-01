Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день есть черный шоколад

Одним из наиболее ощутимых преимуществ в потреблении темного шоколада является то, что он не вызывает столь сильной тяги к сахару, как молочный шоколад или печенье.

На странице Clip Guide вышла любопытная информация о том, что произойдет с нашим организмом, если каждый день есть шоколад.

Шоколад изготовляют из семян какао-дерева. Процент показывает сколько чистого какао в шоколаде, все остальное, такие вещества как сахар, молочные продукты и разные ароматизаторы. Молочный шоколад содержит около 10% – 20% чистого какао, а в шоколадных конфетах высшего класса – до 40%. Остальное – сахар, молочные продукты и другие ингредиенты.

Почему стоит есть черный шоколад:

Прекрасный источник разнообразных антиоксидантов. Черный шоколад содержит несколько соединений, обладающих антиоксидантными свойствами, такими как флавонолы и полифенолы. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и предотвращают окислительный стрес. Окислительный стресс способствует естественному процессу старения. Со временем его последствия могут способствовать развитию различных заболеваний, таких как болезнь сердца, диабет, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рак и заболевания глаз.

Содержит клетчатку, железо, магний, медь, марганец, калий, фосфор, цинк и селен;

Улучшает настроение и снижает риск депрессии;

Может снизить артериальное давление и улучшить кровообращение. Флавонолы в черном шоколаде стимулируют выработку оксида азота в организме. Оксид азота вызывает расширение кровеносных сосудов, что улучшает кровоток и снижает артериальное давление. Целебное влияние темного шоколада на артериальное давление может быть более значительным у пожилых людей и тех, у кого более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, в отличие от молодых здоровых людей. Биоактивные соединения в какао могут улучшить кровообращение в артериях и вызвать небольшое, но значимое снижение артериального давления;

Оказывает хорошее влияние на вашу кожу. Флавонол может защитить от солнечных лучей, улучшить приток крови к коже и повысить плотность кожи и увлажнение. Минимальная эритемная доза – это минимальное количество ультрафиолетовых лучей, необходимое для покраснения кожи через 24 часа после облучения. Она может увеличиться и даже удвоиться после потребления темного шоколада или какао с высоким содержанием флавонол в течение 12 недель;

Может улучшить работу мозга, улучшая приток крови к нему. Употребление черного шоколада может улучшить работу мозга и помочь предотвратить нейродегенеративные состояния, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Флавонолы, присутствующие в темном шоколаде, могут усилить нейропластичность, то есть способность мозга реорганизовываться, особенно в ответ на травмы и болезни. Также шоколад может помочь противодействовать последствиям возрастной утраты памяти;

Противовоспалительное действие. Воспаление является частью природного иммунного ответа организма на микробы и другие вредные вещества. Однако хроническое воспаление может повредить клетки и ткани и увеличить риск некоторых заболеваний, включая диабет 2 типа, артрит и некоторые типы рака. Черный шоколад содержит соединения с противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить воспаление в организме.

Несмотря на то, что темный шоколад содержит полезные антиоксиданты и минералы, он обычно содержит много сахара и жира, что делает его очень калорийным продуктом. Поэтому его чрезмерное потребление не будет полезно для вашего здоровья.

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