Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день есть хлеб

В то время как хлеб – основной пищевой продукт многих людей, благодаря распространению диет с низким содержанием углеводов он превратился из основного домашнего продукта в противоречивую тему для дискуссий.

Хлеб может быть отличным источником фолиевой кислоты, клетчатки, железа, витаминов группы B и т.д. Однако потребление только хлеба может иметь некоторые негативные последствия, о которых следует знать.

На странице Healthy To Me вышло новое видео, в котором рассказывается о том, что будет с нашим организмом, если каждый день потреблять хлеб.

Вы наберете вес

Если хлеб, который вы едите, содержит много калорий и простых углеводов, это может привести к неожиданному увеличению веса. Белый хлеб в частности очень рафинированный и в большинстве случаев содержит значительное количество добавленного сахара. Употребление только двух ломтиков белого хлеба или эквивалента 120 г в день может повысить риск увеличения веса и ожирения на 40%.

Проблемы с сердцем

Чрезмерное потребление глютена и сдобного хлеба вызывает привыкание, может закупорить артерии и увеличить риск сердечных проблем. Потребление большого количества хлеба приводит к повышению холестерина, которого существует два типа: липопротеин высокой плотности, он же "хороший" холестерин, и липопротеин низкой плотности, он же "плохой" холестерин. Последний может сузить ваши кровеносные сосуды и привести к сердечным заболеваниям.

Увеличится риск диабета

Багеты, которые вы найдете в супермаркетах, изготовлены из изысканных сортов муки, с высоким гликемическим индексом и могут вызвать скачки уровня сахара в крови. Когда вы употребляете углеводную пищу, пищеварительная система расщепляет эту пищу на сахар, который потом попадает в кровь. Когда уровень сахара в крови увеличивается, организм выделяет инсулин, чтоб клетки могли поглощать сахар для получения энергии либо её скопления.

У вас будут проблемы с пищеварением

Хлеб, изготовленный из очищенной муки и добавок, может не иметь клетчатки и тяжело перевариваться. Это может привести к вздутию живота и запорам. Хотя хлеб способен обеспечить вас быстрой энергией посредством углеводов, без здорового жира, источника белка или с высоким содержанием клетчатки для более длительного ощущения сытости и длительной энергии, вскоре вы почувствуете неизбежный сбой, из-за которого будете чувствовать себя вялым. Обработанные продукты питания, такие как хлеб, содержат много ингредиентов, включая лактозу и фруктозу, которые могут вызвать газообразование. Итак, чем больше вы едите хлеба, тем более бурным может стать ваш желудок.

Повышение артериального давления

Некоторые виды хлеба могут содержать высокий уровень соли, что способствует чрезмерному потреблению натрия и усугубляет проблемы со здоровьем сердца. Хлебобулочные изделия являются одним из основных источников ежедневного потребления натрия, что связано с повышенным артериального давления. Если высокое кровяное давление не лечить, оно может привести к ряду проблем, таких как сердечные приступы, инсульты, сердечная недостаточность, заболевания почек или почечная недостаточность, потеря зрения, сексуальная дисфункция, стенокардия и заболевания периферических артерий, которые могут вызвать сужение артерий в ваших ногах, руках и голове.

Советы :

Выбирайте продукты из цельной муки, которые содержат меньше добавок и больше клетчатки. Цельнозерновой хлеб, в частности, является отличным источником клетчатки и других питательных веществ.

И все же это не значит, что от хлеба следует держаться подальше, ведь его умеренное потребление может быть частью здорового питания.

Кстати, недавно мы писали о том, что будет с организмом, если каждый день есть яблоки.

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