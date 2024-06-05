Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день есть курицу

Из курицы можно многое приготовить. Это протеин, который подходит для любых блюд, начиная от салатов и супов, до запеканок. Но действительно ли курица так полезна для нашего организма?

Курица является универсальным источником белка и богата питательными веществами, такими как селен, фосфор и ниацин (витамин B3). Курица – это высококачественный источник белка, содержащий все необходимые аминокислоты, необходимые для создания важных белков. Они выполняют широкий спектр основных функций в нашем организме, включая производство гормонов и иммунных клеток и способствуют росту мышц.

Но холестерин, канцерогены, болезнетворные микроорганизмы и даже фекалии, содержащиеся в курином мясе, увеличивают риск сердечных заболеваний, рака молочной железы и простаты, инфекций мочевыводящих путей и пищевых заболеваний.

На странице Healthy To Me вышло интересное информационное видео, посвященное влиянию курицы на наш организм, если употреблять ее каждый день.

Проблемы с почками

Если вы едите слишком много курицы, вы поглощаете слишком много белка. В долгосрочной перспективе это повлияет на ваше тело и увеличит риск проблем с почками. Количество жира в генетически модифицированных цыплятах-бройлерах, выращенных на фабричных фермах, возросло, возможно, в пять-десять раз, чем век назад.

Пищевая инфекция

Если вы не приготовите курицу должным образом, вы подвергнитесь воздействию вредных бактерий, таких как сальмонелла и кампилобактериоз. Курица может быть носителем зоонозных заболеваний, таких как птичий грипп, а также способствовать резистентности к антимикробным препаратам, поскольку птицеводство в значительной степени зависит от антибиотиков для лечения и профилактики заболеваний птиц. Сальмонелла является второй по распространенности причиной заболеваний пищевого происхождения, которые могут вызвать диарею, лихорадку и спазмы в животе. Кишечная палочка, найденная в курином кале, может являться основной причиной инфекций мочевыводящих путей. Очень часто на забой и конвейер птицы попадают с каловыми массами внутри себя и если на коже их не видно, то это не значит, что курица чиста. Если такая курица попадет в резервуар с водой и другими тушками, то они будут заражены микробами.

Воздействие добавок и гормонов

Некоторые куры могут быть обработаны специальными добавками для улучшения цвета или срока хранения. Несмотря на то, что это запрещено во многих странах, некоторых кур, возможно, кормили гормонами роста. Конечно, некоторые канцерогены естественным образом содержатся в цыпленке, но многие из них связывают с возникновением рака молочной железы, простаты и другими видами рака.

Воздействие антибиотиков

Многие куры происходят из интенсивных ферм, где им регулярно вводят антибиотики. Употребляя слишком много курицы, вы увеличиваете влияние этих веществ на свой организм и можете заболеть. Чрезмерное и неправильное использование антибиотиков у животных способствует росту угрозы устойчивых к антибиотикам инфекций, которые могут распространяться на людей.

Потеря необходимых питательных веществ

Употребляя слишком много курятины, вы рискуете потерять другие необходимые питательные вещества из разных источников пищи. Хотя курица может быть универсальным и удобным белком для приготовления блюд, если ваше питание не имеет разнообразного белкового профиля, вы теряете некоторые ключевые питательные вещества, включая основные жиры, такие как Омега-3. Например, поскольку куриная грудка без кожи содержит очень мало жира, потребление ее ежедневно может привести к недостатку необходимых жиров в вашем рационе. Другие источники белка – как животного, так и растительного происхождения – обеспечивают множество других питательных веществ в рационе, поэтому важно стремиться к разнообразию.

Следовательно, не нужно впадать в крайности и потреблять только курицу. И следует помнить, что без должной обработки курица может стать источником болезней пищевого происхождения, стойкости к антибиотикам, зоонозным заболеваниям и другим хроническим заболеваниям.

Кстати, недавно мы писали о том, "что будет с организмом, если каждый день есть яблоки".

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