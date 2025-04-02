Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день есть рис

Что будет с организмом, если каждый день есть рис / © Credits

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Рис – хороший источник магния, фосфора, марганца и других полезных минералов. Считается, что белый рис не является здоровым вариантом. Он проходит высокую обработку и лишен оболочки (твердого защитного покрытия), отрубей (наружного слоя) и зародыша (богатого питательными веществами). В то же время из коричневого риса удалена только оболочка. По этой причине белому рису не хватает многих витаминов и минералов, присутствующих в коричневом. Однако есть некоторые случаи, когда белый рис – лучший вариант.

На странице Healthy To Me вышло видео, посвященное влиянию риса на организм человека, если его потреблять каждый день.

Вы получите заряд энергии

Рис является отличным источником углеводов, это основное топливо для нашей энергии. Регулярное употребление риса обеспечит вас постоянной энергией и поможет чувствовать себя динамично в течение дня. Диетические рекомендации свидетельствуют о том, что углеводы должны составлять примерно от 40% до 65% ваших ежедневных калорий. Поскольку белый рис является простым углеводом, он может привести к более быстрому притоку энергии, чем коричневый, который является сложным углеводом и у него более низкий гликемический индекс. Если вы хотите избежать энергетического дефицита, рекомендуется есть коричневый рис, который дает более устойчивую энергию и не вызывает скачков, а затем падения уровня сахара в крови, как вот белый рис.

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Вы будете меньше болеть

Рис является источником селена, минерала с антиоксидантными свойствами. Эти антиоксиданты укрепляют вашу иммунную систему, делая вас менее восприимчивым к обычным инфекциям и другим заболеваниям. Во всем мире рис считается одним из наименее аллергенных продуктов, что делает его идеальным здоровым выбором для людей, чувствительных к пищевой аллергии и инфекциям. Рис богат витаминами, минералами и аминокислотами, укрепляющими здоровье и помогающими контролировать вес.

Улучшится ваше пищеварение

Рис, особенно коричневый, богат клетчаткой. Эти волокна помогают облегчить пищеварение и предотвращают запоры, способствуя регулярной работе кишечника. Но обработанные зерна белого риса содержат меньше клетчатки, поэтому людям, страдающим запорами, лучше уменьшить его потребление. В рисе также очень мало жира, идеально подходящего для облегчения пищеварения. Употребление легкоусвояемых углеводов может быть полезным, если у вас появился дискомфорт в желудке из-за волнения или стресса, если вы восстанавливаетесь после болезни или до или после тренировки. Естественно, ни белый рис, ни коричневый цельозерновой не содержат глютена, следовательно являются идеальным продуктом для тех, кто придерживается диабетической диеты.

Строительство мышц

Рис является источником белка, способствующего росту и восстановлению мышечной ткани. Научно доказано, что рис является отличным источником аминокислот, необходимых для строительства белка. Аминокислоты играют ключевую роль в жизнедеятельности человеческого организма. Эти кислоты нужны для синтеза белков, гормонов и ферментов.

Нормализуется кровеносная система

Коричневый рис содержит низкое количество натрия и богат калием, что полезно для тех, кто стремится контролировать свое артериальное давление. Коричневый рис считается цельным зерном и исследования подтверждают связь между цельнозерновой диетой и снижением риска сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Если вы страдаете анемией или другим дефицитом железа, ежедневное потребление риса может помочь улучшить состояние вашего здоровья. Фактически как белый, так и коричневый рис содержат достаточное количество железа и фолиевой кислоты, которые необходимы для функционирования человеческого организма.

Чтобы наслаждаться рисом, сохраняя свою энергию и стабильный уровень сахара в крови, помните о размере порции и сочетайте его с ингредиентами, содержащими белок и жир. Здоровье – это гораздо больше, чем просто калории и питательные вещества, это также радость и наслаждение едой.

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