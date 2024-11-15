Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день есть сыр

Узнайте, как этот продукт может повлиять на ваше здоровье как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Сыр – отличный источник белка и кальция, но он содержит много насыщенных жиров и соли. Это означает, что его чрезмерное употребление может привести к высокому уровню холестерина и артериального давления, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. На странице Healthy To Me рассказали, что произойдет с нашим организмом, если мы начнем каждый день есть сыр.

Сердце

Многие сыры обладают высоким содержанием насыщенных жиров, которые могут увеличить риск сердечных заболеваний и повысить уровень холестерина. Итак, здесь действует правило, "Всё хорошо, что в меру" и если потреблять сыр в разумном количестве, влияния на сердечно-сосудистую систему организма он не будет.

Вес

Из-за высокой калорийности, потребляя большое количество сыра, вы можете легко набрать лишний вес, ведь сыр является концентрированным источником калорий. В то же время сыр может помочь контролировать вес, потому что может снизить аппетит больше, чем другие молочные продукты.

Пищеварение

У некоторых людей, особенно страдающих лактозной непереносимостью, употребление сыра может привести к вздутию живота, газов и другим проблемам с пищеварением. Хорошая новость, что сыр содержит гораздо меньше лактозы, чем молоко и йогурт. Твердые выдержанные сыры имеют наименьшее содержание лактозы и обычно хорошо переносятся в небольших количествах. Среди сыров с самым низким содержанием лактозы, обычно хорошо переносимых, можно отметить пармезан, швейцарский, голубой сыр, гауда, чедер, бри, камамбер и едам. Сыры с более высоким содержанием лактозы, такие как рикота и сливочный сыр, могут не подходить людям с непереносимостью лактозы.

Кровяное давление

Некоторые сыры содержат высокий уровень натрия. Его чрезмерное потребление может повысить артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. С точки зрения безопасности пищевых продуктов, натрий добавляется в сыр, чтобы минимизировать развитие бактерий и грибков, которые могут вызвать его порчу. Натрий также усиливает вкус сыра, делая его более пикантным и сытным. Однако высокое потребление натрия может негативно отразиться на вашем здоровье, особенно на сердце. Некоторые сыры, в частности чедер, моцарелла и швейцарский, часто содержат меньше натрия, чем другие. Однако даже в пределах одного сорта содержание натрия может отличаться от бренда к бренду.

Если у вас нет аллергии на молочный белок, наслаждаться сыром каждый день, вероятно, хорошо, и это может принести потенциальную пользу для здоровья, если потреблять его в умеренных количествах.

Недавно мы писали о том, что будет с организмом, если каждый день есть мед.

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