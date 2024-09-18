Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день ходить 10 тыс. шагов

Ходьба полезна как для физического, так и для психического здоровья и доступна многим людям.

Идея проходить 10 тыс. шагов в день берёт своё начало из успешной маркетинговой кампании, запущенной перед Олимпиадой в Токио в 1964 году. Эту цифру выбрали потому, что японский иероглиф для 10 тыс. напоминает ходящего человека и концепция быстро прижилась. На странице ElevateMindHQ рассказали, что же на самом деле произойдет с нашим организмом, если мы будем каждый день проходить эти 10 тыс. шагов и действительно ли эта цифра начала работать нам на пользу.

10 000 шагов равняется примерно 8 км. В среднем мы проходим около 2-3 тысяч шагов каждый день, если не сидим дома весь день. Поэтому нам просто нужно немного увеличить это количество, чтобы добиться 10 тысяч. Поверьте, это того стоит, ведь вы получите множество преимуществ от увеличения физической активности.

В первые несколько недель вы почувствуете увеличение энергии, поскольку ваше тело адаптируется к росту уровня активности. Этот эффект не только физический, прогулка также улучшает ваше настроение и ясность ума благодаря выбросу эндорфинов.

Продолжая вы начнете замечать заметную потерю веса и улучшение тонуса мышц, особенно в ногах. Регулярно проходя 10 тысяч шагов, вы значительно снижаете риск хронических заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и гипертония.

Качество сна улучшится, поскольку ваше тело использует это время для восстановления после ежедневных нагрузок. Простая ходьба может кардинально изменить ваше здоровье, долголетие и общее качество жизни.

Как увеличить количество шагов:

Выгуливайте собаку

Не зря собак называют лучшими друзьями человека. Выводя собаку на чуть более долгую прогулку утром или вечером, вы можете легко добавить несколько тысяч шагов к своему ежедневному подсчету.

Поднимаётесь по лестнице

Вместо лифта попробуйте подниматься по лестнице. Хотя это небольшое изменение может показаться незначительным, со временем оно начнет накапливаться и повлияет на вашу общую физическую активность.

Прогуливайтесь во время обеденного перерыва

Мы все иногда сидим за столом или на диване, листая телефон во время обеда. Если погода позволяет, вместо этого отправьтесь на прогулку, чтобы восстановить силы и взбодриться на вторую половину дня.

Забудьте о машине

Это простой способ увеличить ежедневное количество шагов. Кроме очевидной пользы для здоровья, вы также сэкономите деньги на бензине и внесете свой вклад в защиту окружающей среды.

Выходите раньше

Если у вас есть время, сойдите с автобуса или метро на несколько остановок раньше и пройдите оставшийся путь пешком. Вы откроете для себя новые достопримечательности и увидите, что утренняя зарядка очищает мысли перед рабочим днем

Любое увеличение ежедневных шагов, даже если не достичь цели в 10 000, может оказать положительное влияние на ваше общее здоровье и самочувствие. Постепенное улучшение со временем гораздо эффективнее, чем чрезмерные усилия и истощение.

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