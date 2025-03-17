Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день принимать теплый душ

Веками вода использовалась для лечения или улучшения различных заболеваний. Такая техника, известная как гидротерапия, она предполагает использование воды разной температуры для достижения желаемых результатов.

Горячий душ или душ с температурой воды выше 20 градусов – это то, к чему большинство из нас привыкли. Нам всем знакомо это бодрящее ощущение после такого душа, который помогает пробудиться утром, но есть ли от него какая-нибудь реальная польза для здоровья.

На странице Healthy To Me вышло новое видео, посвященное влиянию теплого душа на наш организм.

Повысится либидо

Горячий душ усиливает кровообращение в генитальной области, что поможет повысить либидо.

Улучшится здоровье кожи

Горячая вода открывает поры и помогает эффективно очищать кожу от грязи, жира и бактерий. Это может предотвратить акне и другие заболевания кожи и способствовать лучшему цвету лица. Благодаря открытым порам в кожу будут лучше впитываться разные средства по уходу.

Уменьшится напряжение

Тепло расслабляет мышцы тела и разум. Это может снизить уровень гормона стресса кортизола, благодаря чему вы будете чувствовать себя более расслабленными после каждого душа. Улучшенный кровоток может помочь успокоить усталые мышцы и оцепеневшие суставы. Благодаря горячей воде к ним увеличивается приток крови, что способствует их гибкости.

Улучшится сон

Поскольку подъем и спад температуры тела, вызванный горячим душем, может способствовать более глубокому и спокойному сну, рекомендуется принимать горячий душ перед сном как способ лучше выспаться. Логика этой рекомендации состоит в том, что температура тела повышается, а затем медленно снижается, оставляя чувство сонливости.

Улучшится работа сердца

Горячий душ может улучшить кровообращение и сердечно-сосудистую систему. Горячая вода расширяет кровеносные сосуды, благодаря чему кровь циркулирует более свободно. Гидротерапия горячей водой улучшает кровообращение у людей, страдающих хронической сердечной недостаточностью.

Суть состоит в том, что принятие горячего душа имеет свои достоинства и минусы, о которых вы должны помнить. Хотя многие считают, что ежедневная горячая ванна может высушить кожу, есть способы избежать этого. К примеру, вы можете использовать увлажняющие кремы, гели и масла.

Кстати, вода должна быть всего на несколько градусов теплее температуры вашего тела.

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