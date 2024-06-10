Интересный факт: что происходит с организмом, если каждое утро выпивать стакан теплой воды

Употребление теплой воды может не только помочь в снижении веса, но может улучшить скорость обмена веществ и снизить риск хронических заболеваний.

Стакан теплой воды утром может "пробудить" вашу пищеварительную систему, а это будет способствовать выведению токсинов и придаст вам чувство бодрости.

Сегодня у нас есть широкий выбор напитков, включая газированные напитки, чай, кофе, молоко, квас и т.д. Однако знаете ли вы, что "теплая вода", на первый взгляд, обычный напиток, который мы часто игнорируем, действительно имеет большие преимущества для здоровья. Именно об этом говорится в видеоканале Healthy To Me.

Ваши органы будут очищаться от токсинов

Горячая вода стимулирует лимфатическую систему и помогает выводить токсины из организма. Вы сожжете больше вредных жиров. Употребление горячей воды может временно ускорить ваш метаболизм, способствующий сжиганию жира. Употребление большего количества воды может помочь защитить почки, одновременно разбавляя отходы в крови.

Вы избавитесь от головной боли

Употребление горячей воды может помочь облегчить головную боль, вызванную обезвоживанием или мышечным напряжением. Горячая вода способствует кровообращению и расслабляет мышцы. Она является сосудорасширяющим средством, что может снизить артериальное давление и риск сердечных заболеваний. Недостаточное количество воды, горячей или холодной, может оказать негативное влияние на работу вашей нервной системы, что в конечном итоге влияет на настроение и работу мозга.

У вас улучшится пищеварение

Горячая вода стимулирует активность пищеварительных ферментов, облегчая пищеварение и усвоение питательных веществ. Хроническое обезвоживание может вызвать соответствующий хронический запор. Запор и боль в желудке обычно вызваны отходами, застрявшими в кишечнике из-за проблем с пищеварением. И во многих случаях запор вызван обезвоживанием. Употребление горячей воды помогает увлажнять и выводить токсины, одновременно действуя как естественная смазка в органах пищеварительной системы.

Вы получите антивозрастный эффект

Горячая вода помогает вывести токсины из кожи, способствуя омоложению и сияющему виду. Может улучшиться упругость кожи и уменьшить ее недостатки. Когда вода достаточно горячая, это может повысить температуру тела человека, что в свою очередь приведет к потоотделению, а оно выведет токсины и поможет очистить поры.

Рекомендуется пить теплую воду умеренной температуры и не слишком горячую. Очень горячая вода может быть вредна для тканей ротовой полости и пищевода. Вскипятив воду, дайте ей немного остыть, прежде чем пить.

Избегайте пить теплую воду сразу после тренировки, поскольку в это время температура тела уже высокая.

Попытайтесь начать свой день со стакана кипяченой воды. Если вы не любитель чая или кофе, попробуйте горячую воду с лимоном. Если вкус теплой воды вам не нравится, добавьте в напиток кусочек цитрусовых, таких как лимон или лайм, прежде чем выпить его.

Кстати, недавно мы писали, " Что будет с организмом, если каждое утро пить кофе ".

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