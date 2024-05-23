Интересный факт: продукты, которые нельзя держать в холодильнике

Холодильник – чудо современной домашней жизни, туда можно спрятать остатки пиццы, недоеденное варенье, мороженое, которое нужно спрятать от семьи или детей. Но, к сожалению, не всем продуктам там место.

И хотя это правда, что хранение продуктов в прохладе предотвращает увядание, порчу или остановку размножения не очень вкусных микробов, бактерий и грибков, вы можете удивиться, узнав, что некоторые продукты все же не следует хранить в холодильнике.

Если вы хотите избежать разочарования и нежелательных неприятных сюрпризов, открыв свой холодильник, нужно знать продукты, которым там не место, ведь их правильное хранение имеет важное значение для сохранения свежести, предотвращения отходов и обеспечения эффективной работы вашей кухни.

На странице канала Health knowledge3 вышло видео посвященное продуктам, которые следует убрать из холодильника.

Имбирь

В имбире содержится много воды, поэтому он не устойчив к низким температурам. Если вы положите его в холодильник, влага быстро проникнет в имбирь, вызывая его размягчение и развитие большого количества бактерий. Даже если отрезать заплесневевшую часть, внутри все равно может быть плесень. На самом деле, потребленный имбирь может содержать удивительное количество плесени, что может быстро привести к печеночной и почечной недостаточности.

Чеснок

Целый чеснок и неочищенные зубчики лучше хранить в прохладном сухом месте, частично потому, что температура ниже 4°C ускоряет рост зеленого побега из чеснока. Если такой чеснок лежит рядом с яйцами, они впитают запах его проращивания и быстро испортятся. Охлаждение также приводит к тому, что он становится резиновым. Чеснок подвержен образованию плесени, если находится в прохладном месте, которая впоследствии может привести к раку.

Лук

Лук – растение, которое плохо переносит низкие температуры. Низкие температуры способствуют развитию плесени. Поместив его в холодильник, крахмал быстро превратится в сахар. Храните все виды лука в сухом, хорошо проветриваемом помещении на кухне. Влага в холодильнике может привести к тому, что лук станет мягким и заплесневеет. Хотя вы можете охлаждать нарезанный лук в герметичном контейнере в течение двух-трех дней, храните целый лук в прохладном и сухом месте (но не в полиэтиленовом пакете), как можно дальше от картофеля, это может ускорить его порчу.

Обратите внимание, что, покупая эти продукты в магазине, они не хранятся в холодильнике, а прекрасно лежат на полках, при комнатных температурах.

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