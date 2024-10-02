Инверсионные упражнения: лайфхак, как улучшить настроение и прояснить разум

У инверсионных упражнений (вверх ногами) множество преимуществ, которые могут положительно повлиять на ваше физическое и эмоциональное самочувствие.

Блогер и эксперт по соматическому лечению Lauren Roxburgh поделилась легким и действенным методом для прояснения мыслей и головы.

Чем полезны инверсионные упражнения

Когда вы переворачиваетесь вниз головой, происходит увеличение притока крови к мозгу, сердцу и легким. Это дополнительное кровообращение и давление способствует лучшему снабжению кислородом, что, в свою очередь, улучшает ясность ума и повышает настроение.

Перевернутые позы также стимулируют железы внутренней секреции, в частности, гипофиз и шишковидную железу. Давление, возникающее во время инверсионных упражнений, помогает регулировать гормоны и клеточный метаболизм, что ведет к балансу здоровья, ясности, жизненной силе и оптимизму.

Как выполнить инверсионное упражнение

Лягте на край кровати так, чтобы ваши плечи и руки свисали.

Опустите голову вниз и осторожно покачивайте ею, не делайте резких движений.

Не нужно оставаться в такой позиции долго, максимум одна минута.

Это простое упражнение поможет вам почувствовать себя обновленными и бодрыми.

Преимущества инверсионных упражнений

Гормональный баланс: инверсионные упражнения помогают регулировать гормоны и химию мозга, что полезно для предотвращения симптомов депрессии и тревоги.

инверсионные упражнения помогают регулировать гормоны и химию мозга, что полезно для предотвращения симптомов депрессии и тревоги. Физическая и психическая сила: перевернутые позы требуют силы головы, мозга и спины, а также психической выносливости для преодоления страха, который может сопровождать эту практику.

перевернутые позы требуют силы головы, мозга и спины, а также психической выносливости для преодоления страха, который может сопровождать эту практику. Улучшение кровообращения: поток крови, который начинает поступать в большем количестве к лицу, может привести к улучшению кожи, более крепким волосам и уменьшению варикоза вен.

поток крови, который начинает поступать в большем количестве к лицу, может привести к улучшению кожи, более крепким волосам и уменьшению варикоза вен. Лимфодренаж и детоксикация: инверсия улучшает лимфодренаж, помогает выводить токсины из организма и способствует улучшению сна.

инверсия улучшает лимфодренаж, помогает выводить токсины из организма и способствует улучшению сна. Память и энергия: эта практика улучшает память, повышает уровень энергии и способствует релаксации.

Инверсионные упражнения – это не только модный тренд, но и мощный инструмент для улучшения физического и психического здоровья. Благодаря простым, но эффективным техникам вы можете легко делать эти упражнения хоть каждый день.

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