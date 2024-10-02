Инверсионные упражнения: лайфхак, как улучшить настроение и прояснить разум

У инверсионных упражнений (вверх ногами) множество преимуществ, которые могут положительно повлиять на ваше физическое и эмоциональное самочувствие.
Блогер и эксперт по соматическому лечению Lauren Roxburgh поделилась легким и действенным методом для прояснения мыслей и головы.
Чем полезны инверсионные упражнения
Когда вы переворачиваетесь вниз головой, происходит увеличение притока крови к мозгу, сердцу и легким. Это дополнительное кровообращение и давление способствует лучшему снабжению кислородом, что, в свою очередь, улучшает ясность ума и повышает настроение.
Перевернутые позы также стимулируют железы внутренней секреции, в частности, гипофиз и шишковидную железу. Давление, возникающее во время инверсионных упражнений, помогает регулировать гормоны и клеточный метаболизм, что ведет к балансу здоровья, ясности, жизненной силе и оптимизму.
Как выполнить инверсионное упражнение
- Лягте на край кровати так, чтобы ваши плечи и руки свисали.
- Опустите голову вниз и осторожно покачивайте ею, не делайте резких движений.
- Не нужно оставаться в такой позиции долго, максимум одна минута.
Это простое упражнение поможет вам почувствовать себя обновленными и бодрыми.
Преимущества инверсионных упражнений
- Гормональный баланс: инверсионные упражнения помогают регулировать гормоны и химию мозга, что полезно для предотвращения симптомов депрессии и тревоги.
- Физическая и психическая сила: перевернутые позы требуют силы головы, мозга и спины, а также психической выносливости для преодоления страха, который может сопровождать эту практику.
- Улучшение кровообращения: поток крови, который начинает поступать в большем количестве к лицу, может привести к улучшению кожи, более крепким волосам и уменьшению варикоза вен.
- Лимфодренаж и детоксикация: инверсия улучшает лимфодренаж, помогает выводить токсины из организма и способствует улучшению сна.
- Память и энергия: эта практика улучшает память, повышает уровень энергии и способствует релаксации.
Инверсионные упражнения – это не только модный тренд, но и мощный инструмент для улучшения физического и психического здоровья. Благодаря простым, но эффективным техникам вы можете легко делать эти упражнения хоть каждый день.
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