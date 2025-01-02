Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ишемический инсульт: все, что о нем следует знать

Ишемический инсульт: все, что о нем следует знать

Мозг / Фото: Associated Press

Ишемический инсульт – это самый распространенный тип инсульта, возникающий из-за закупоривания артерий вокруг мозга. Оно может начинаться в разных участках тела и иметь разные причины.

Издание Medical News Today рассказало, что инсульт является пятой причиной смертности в мире. Около 87% всех инсультов являются ишемическими. Мы попробуем объяснить причины ишемического инсульта, его симптомы, факторы риска, методы лечения и профилактики, а также особенности реагирования на это состояние.

Причины ишемического инсульта

Ишемический инсульт обычно возникает вследствие атеросклероза – процесса образования жировых отложений и накопления холестериновых бляшек в кровеносных сосудах. Когда в одной точке собирается избыточное количество налета, это может блокировать приток крови к жизненно важным органам.

Прилипший к налету сгусток крови также может привести к закупорке. Например, если налет блокирует сонную артерию (поставляющую кровь в мозг), это может привести к инсульту.

Атеросклероз обычно протекает бессимптомно, поэтому многие даже не догадываются о его наличии до момента инсульта или сердечного приступа.

Факторы риска

Риск ишемического инсульта повышают следующие факторы:

  • Высокое кровяное давление. Это главная причина инсульта.
  • Диабет. Люди с диабетом в четыре раза чаще страдают заболеваниями сонной артерии.
  • Атеросклероз или заболевание сонной артерии. Их наличие или семейная история этих заболеваний увеличивает риск.
  • Фибрилляция предсердий (Afib). Приблизительно 15% инсультов возникают у людей с Afib.
  • Высокий уровень "плохого" холестерина. Низкий уровень хорошего холестерина также способствует образованию бляшек.
  • Малоподвижный образ жизни. Отсутствие физической активности приводит к высокому давлению, ожирению и образованию бляшек.
  • Нездоровая диета. Потребление большого количества насыщенных жиров, трансжиров и соли увеличивает риск.
  • Возраст. Риск растет после 55 лет и с каждым последующим десятилетием жизни.
  • Курение. Повышает вероятность свёртывания крови, накопление бляшек и сужение сосудов.

Люди, перенесшие транзиторную ишемическую атаку (ТИА), также имеют повышенный риск. ТИА или "микроинсульт" является временной блокадой кровотока в мозг.

Типы ишемического инсульта

Ишемические инсульты делятся на:

  • Эмболический инсульт. Вызывается сгустком крови, который появляется в другой части тела и движется к мозговым сосудам.
  • Тромботический инсульт. Возникает из-за тромба, который образуется непосредственно в мозговых сосудах.

Симптомы

Симптомы ишемического инсульта развиваются быстро и могут поражать одну сторону тела. К примеру, Американская ассоциация инсульта рекомендует помнить аббревиатуру F.A.S.T. (пер. "быстро"):

  • F(Face) = Лицо. Одна сторона лица может опуститься или онеметь. Проверьте, попросив человека улыбнуться.
  • A(Arms) = Руки. Одна рука слабее или онемела.
  • S(Speech) = Язык. Проблемы с произношением или пониманием (восприятием).
  • T(Time) = Время. Немедленно вызывайте скорую помощь.

Другие симптомы включают:

  • головокружение
  • нарушение походки
  • внезапная сильная головная боль
  • проблемы со зрением

Лечение

Человеку с ишемическим инсультом необходима немедленная медицинская помощь.

Лечение включает:

  • Лекарство. Введение тканевого активатора плазминогена (tPA) для растворения тромба. Препарат эффективен при его применении в течение 4 часов после появления симптомов.
  • Хирургическое вмешательство. Механическая тромбэктомия для удаления тромба с помощью катетера. Ее выполняют в течение 6 ч после появления симптомов.

Профилактика

Даже при наличии факторов риска можно принять меры по снижению вероятности инсульта:

  • Регулярное измерение давления и уровня холестерина
  • Соблюдать активный образ жизни
  • Соблюдать здоровое питание, снижать потребление жиров и соли
  • Контролировать вес
  • Избегать курения
  • Достаточно спать и снижать уровень стресса

Является ли ишемический инсульт самым опасным из всех

Не всегда. Степень опасности зависит от того, какая часть мозга лишена кислорода. Большие инсульты, блокирующие кровоток в значительной части мозга, могут быть смертельными.

Инсульт может произойти внезапно, даже у внешне здорового человека. Знание симптомов и своевременная реакция – ключ к сохранению жизни. Если вы заметили признаки инсульта, немедленно вызывайте скорую помощь. Быстрое реагирование значительно увеличивает шансы на выживание.

Мы также писали интересные факты о мозге, которых вы могли не знать.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация