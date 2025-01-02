Ишемический инсульт: все, что о нем следует знать

Ишемический инсульт – это самый распространенный тип инсульта, возникающий из-за закупоривания артерий вокруг мозга. Оно может начинаться в разных участках тела и иметь разные причины.

Издание Medical News Today рассказало, что инсульт является пятой причиной смертности в мире. Около 87% всех инсультов являются ишемическими. Мы попробуем объяснить причины ишемического инсульта, его симптомы, факторы риска, методы лечения и профилактики, а также особенности реагирования на это состояние.

Причины ишемического инсульта

Ишемический инсульт обычно возникает вследствие атеросклероза – процесса образования жировых отложений и накопления холестериновых бляшек в кровеносных сосудах. Когда в одной точке собирается избыточное количество налета, это может блокировать приток крови к жизненно важным органам.

Прилипший к налету сгусток крови также может привести к закупорке. Например, если налет блокирует сонную артерию (поставляющую кровь в мозг), это может привести к инсульту.

Атеросклероз обычно протекает бессимптомно, поэтому многие даже не догадываются о его наличии до момента инсульта или сердечного приступа.

Факторы риска

Риск ишемического инсульта повышают следующие факторы:

Высокое кровяное давление . Это главная причина инсульта.

. Это главная причина инсульта. Диабет . Люди с диабетом в четыре раза чаще страдают заболеваниями сонной артерии.

. Люди с диабетом в четыре раза чаще страдают заболеваниями сонной артерии. Атеросклероз или заболевание сонной артерии. Их наличие или семейная история этих заболеваний увеличивает риск.

Их наличие или семейная история этих заболеваний увеличивает риск. Фибрилляция предсердий (Afib). Приблизительно 15% инсультов возникают у людей с Afib.

Приблизительно 15% инсультов возникают у людей с Afib. Высокий уровень "плохого" холестерина. Низкий уровень хорошего холестерина также способствует образованию бляшек.

Низкий уровень хорошего холестерина также способствует образованию бляшек. Малоподвижный образ жизни. Отсутствие физической активности приводит к высокому давлению, ожирению и образованию бляшек.

Отсутствие физической активности приводит к высокому давлению, ожирению и образованию бляшек. Нездоровая диета. Потребление большого количества насыщенных жиров, трансжиров и соли увеличивает риск.

Потребление большого количества насыщенных жиров, трансжиров и соли увеличивает риск. Возраст . Риск растет после 55 лет и с каждым последующим десятилетием жизни.

. Риск растет после 55 лет и с каждым последующим десятилетием жизни. Курение. Повышает вероятность свёртывания крови, накопление бляшек и сужение сосудов.

Люди, перенесшие транзиторную ишемическую атаку (ТИА), также имеют повышенный риск. ТИА или "микроинсульт" является временной блокадой кровотока в мозг.

Типы ишемического инсульта

Ишемические инсульты делятся на:

Эмболический инсульт . Вызывается сгустком крови, который появляется в другой части тела и движется к мозговым сосудам.

. Вызывается сгустком крови, который появляется в другой части тела и движется к мозговым сосудам. Тромботический инсульт. Возникает из-за тромба, который образуется непосредственно в мозговых сосудах.

Симптомы

Симптомы ишемического инсульта развиваются быстро и могут поражать одну сторону тела. К примеру, Американская ассоциация инсульта рекомендует помнить аббревиатуру F.A.S.T. (пер. "быстро"):

F(Face) = Лицо. Одна сторона лица может опуститься или онеметь. Проверьте, попросив человека улыбнуться.

A(Arms) = Руки. Одна рука слабее или онемела.

S(Speech) = Язык. Проблемы с произношением или пониманием (восприятием).

T(Time) = Время. Немедленно вызывайте скорую помощь.

Другие симптомы включают:

головокружение

нарушение походки

внезапная сильная головная боль

проблемы со зрением

Лечение

Человеку с ишемическим инсультом необходима немедленная медицинская помощь.

Лечение включает:

Лекарство . Введение тканевого активатора плазминогена (tPA) для растворения тромба. Препарат эффективен при его применении в течение 4 часов после появления симптомов.

. Введение тканевого активатора плазминогена (tPA) для растворения тромба. Препарат эффективен при его применении в течение 4 часов после появления симптомов. Хирургическое вмешательство. Механическая тромбэктомия для удаления тромба с помощью катетера. Ее выполняют в течение 6 ч после появления симптомов.

Профилактика

Даже при наличии факторов риска можно принять меры по снижению вероятности инсульта:

Регулярное измерение давления и уровня холестерина

Соблюдать активный образ жизни

Соблюдать здоровое питание, снижать потребление жиров и соли

Контролировать вес

Избегать курения

Достаточно спать и снижать уровень стресса

Является ли ишемический инсульт самым опасным из всех

Не всегда. Степень опасности зависит от того, какая часть мозга лишена кислорода. Большие инсульты, блокирующие кровоток в значительной части мозга, могут быть смертельными.

Инсульт может произойти внезапно, даже у внешне здорового человека. Знание симптомов и своевременная реакция – ключ к сохранению жизни. Если вы заметили признаки инсульта, немедленно вызывайте скорую помощь. Быстрое реагирование значительно увеличивает шансы на выживание.

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