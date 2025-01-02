Ишемический инсульт: все, что о нем следует знать

Ишемический инсульт – это самый распространенный тип инсульта, возникающий из-за закупоривания артерий вокруг мозга. Оно может начинаться в разных участках тела и иметь разные причины.
Издание Medical News Today рассказало, что инсульт является пятой причиной смертности в мире. Около 87% всех инсультов являются ишемическими. Мы попробуем объяснить причины ишемического инсульта, его симптомы, факторы риска, методы лечения и профилактики, а также особенности реагирования на это состояние.
Причины ишемического инсульта
Ишемический инсульт обычно возникает вследствие атеросклероза – процесса образования жировых отложений и накопления холестериновых бляшек в кровеносных сосудах. Когда в одной точке собирается избыточное количество налета, это может блокировать приток крови к жизненно важным органам.
Прилипший к налету сгусток крови также может привести к закупорке. Например, если налет блокирует сонную артерию (поставляющую кровь в мозг), это может привести к инсульту.
Атеросклероз обычно протекает бессимптомно, поэтому многие даже не догадываются о его наличии до момента инсульта или сердечного приступа.
Факторы риска
Риск ишемического инсульта повышают следующие факторы:
- Высокое кровяное давление. Это главная причина инсульта.
- Диабет. Люди с диабетом в четыре раза чаще страдают заболеваниями сонной артерии.
- Атеросклероз или заболевание сонной артерии. Их наличие или семейная история этих заболеваний увеличивает риск.
- Фибрилляция предсердий (Afib). Приблизительно 15% инсультов возникают у людей с Afib.
- Высокий уровень "плохого" холестерина. Низкий уровень хорошего холестерина также способствует образованию бляшек.
- Малоподвижный образ жизни. Отсутствие физической активности приводит к высокому давлению, ожирению и образованию бляшек.
- Нездоровая диета. Потребление большого количества насыщенных жиров, трансжиров и соли увеличивает риск.
- Возраст. Риск растет после 55 лет и с каждым последующим десятилетием жизни.
- Курение. Повышает вероятность свёртывания крови, накопление бляшек и сужение сосудов.
Люди, перенесшие транзиторную ишемическую атаку (ТИА), также имеют повышенный риск. ТИА или "микроинсульт" является временной блокадой кровотока в мозг.
Типы ишемического инсульта
Ишемические инсульты делятся на:
- Эмболический инсульт. Вызывается сгустком крови, который появляется в другой части тела и движется к мозговым сосудам.
- Тромботический инсульт. Возникает из-за тромба, который образуется непосредственно в мозговых сосудах.
Симптомы
Симптомы ишемического инсульта развиваются быстро и могут поражать одну сторону тела. К примеру, Американская ассоциация инсульта рекомендует помнить аббревиатуру F.A.S.T. (пер. "быстро"):
- F(Face) = Лицо. Одна сторона лица может опуститься или онеметь. Проверьте, попросив человека улыбнуться.
- A(Arms) = Руки. Одна рука слабее или онемела.
- S(Speech) = Язык. Проблемы с произношением или пониманием (восприятием).
- T(Time) = Время. Немедленно вызывайте скорую помощь.
Другие симптомы включают:
- головокружение
- нарушение походки
- внезапная сильная головная боль
- проблемы со зрением
Лечение
Человеку с ишемическим инсультом необходима немедленная медицинская помощь.
Лечение включает:
- Лекарство. Введение тканевого активатора плазминогена (tPA) для растворения тромба. Препарат эффективен при его применении в течение 4 часов после появления симптомов.
- Хирургическое вмешательство. Механическая тромбэктомия для удаления тромба с помощью катетера. Ее выполняют в течение 6 ч после появления симптомов.
Профилактика
Даже при наличии факторов риска можно принять меры по снижению вероятности инсульта:
- Регулярное измерение давления и уровня холестерина
- Соблюдать активный образ жизни
- Соблюдать здоровое питание, снижать потребление жиров и соли
- Контролировать вес
- Избегать курения
- Достаточно спать и снижать уровень стресса
Является ли ишемический инсульт самым опасным из всех
Не всегда. Степень опасности зависит от того, какая часть мозга лишена кислорода. Большие инсульты, блокирующие кровоток в значительной части мозга, могут быть смертельными.
Инсульт может произойти внезапно, даже у внешне здорового человека. Знание симптомов и своевременная реакция – ключ к сохранению жизни. Если вы заметили признаки инсульта, немедленно вызывайте скорую помощь. Быстрое реагирование значительно увеличивает шансы на выживание.
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