Истерический невроз: почему возникает, как проявляется и как справиться с проблемой

Истерический невроз (истерию) можно рассматривать как защитную реакцию организма на проблемы, стресс или тяжелые события в жизни. В основе истерического невроза лежат, как правило, неразрешенные психологические конфликты. Затем, когда психика не в состоянии справиться, психические проблемы "захватывают" тело на физическом уровне, следствием чего может стать появление различных соматических недугов. На протяжении всей жизни эта проблема затрагивает до нескольких процентов населения, и, по оценкам, женщины в два раза чаще страдают от истерического невроз.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает об истерическом неврозе, его симптомах и причинах.

Истерический невроз и его симптомы. Как проявляется истерия

И хотя истерический невроз имеет ряд типичных признаков, у каждого человека он может проявляться по-разному, с преобладанием тех или иных нарушений психического или соматического характера. В качестве примера проблем, которые могут возникнуть при истерическом неврозе, можно привести следующие состояния:

Истерический припадок (симптомы в этом случае включают потерю самоконтроля, смех, слезы, крики, заламывание пальцев).

Различные соматические заболевания (например, ощущение сердцебиения, одышка чувство нехватки воздуха, усиление потоотделения, боли в животе и даже расстройства, напоминающие эпилептические припадки).

Ступор (состояние, при котором больной почти полностью не реагирует или реагирует только на интенсивные раздражители, такие как боль).

Сенсорные расстройства (истерия часто связана с жалобами на внезапно наступившую слепоту, глухоту или различные другие нарушения, касающиеся органов чувств).

Истерическая афония (внезапная потеря голоса или способности говорить).

Невротический комок в горле (проявляется как спазм или ощущение сдавленности в горле).

Двигательные расстройства (человек может падать на пол, хаотично размахивать руками и ногами; в редких случаях развивается частичный или полный паралич временного характера).

Истерия — невротическое расстройство с психическим фоном, относящееся к диссоциативным расстройствам, в международной классификации МКБ-10 обозначается номером F44.

Почему возникает истерический невроз? Его настоящие причины

Современная психиатрия и психология трактуют истерию как крайний симптом невротических расстройств, причиной которых может быть как физиологический вред, так и психические травмы, или же перегрузка нервной системы на фоне постоянного стресса.

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Причиной истерического невроза может быть и совокупность черт характера данного человека, составляющих так называемую истерическую личность. К этим типам особенностей относятся склонность к резким и неожиданным изменениям настроения, так называемая эмоциональная лабильность, пониженный порог стресса, общая слабость, впечатлительность, отсутствие стрессоустойчивости. Истерическая личность — это еще и зависимость от мнения окружающих людей. Такой человек ставит собственное самочувствие и оценку ситуации в зависимость от одобрения и мнения других. Из-за отсутствия самопринятия и чувства безопасности в стрессовых ситуациях или из-за накопления стрессовых раздражителей у таких людей развивается невротическая установка, которая в некоторых случаях может принимать крайнюю форму истерического приступа. Поэтому причины истерии могут быть внутренними — обусловленными особенностями личности, и внешними — как ответ на стрессовые раздражители или ситуацию.

Одним из наиболее частых невротических симптомов, о котором сообщают пациенты, является учащенное сердцебиение. Ощущение ускоренного, очень сильного сердцебиения, обычно сопровождающегося сильным беспокойством.

Тактика лечения истерического невроза: как справиться с проблемой

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Поставить правильный диагноз, как правило, непросто — обычно проходит много времени от появления симптомов до момента, когда у больного диагностируют истерический невроз. Симптомы этого расстройства могут соответствовать различным соматическим заболеваниям — например, судороги могут свидетельствовать о неврологическом нарушении, а снижение зрения могут быть причиной обращения к офтальмологу.

Само собой разумеется, что истерический невроз у детей, взрослых или пожилых людей обязательно требует лечения. В основе лежит психотерапия — обычно для улучшения состояния больного необходимы длительные психотерапевтические сеансы. Страдающим от истерического невроза рекомендуются различные виды психотерапии (например, когнитивно-поведенческая), но в целом каждая терапия преследует одну и ту же цель.

Помимо психотерапии иногда применяют и фармакологическое лечение. Однако прием препаратов рекомендуется, когда помимо соматических признаков, человек жалуется на постоянное чувство тревоги, боязни, беспокойства.

Лекарства редко предлагаются больным истерией из-за того, что они толком не воздействуют на причину их проблемы, а могут играть лишь вспомогательную роль, ведь в основе лечения истерических неврозов всегда лежит психотерапия.

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