Известные украинские врачи начали благотворительную инициативу по реабилитации раненых военных

В День Независимости был официально анонсирован проектом "Неопалимые". Этот проект ведет Украинский волонтерский центр и объединил наиболее опытных специалистов в Украине по терапевтическим и аппаратным методикам лечения посттравматических и послеожоговых рубцов.

Многолетний опыт специалистов из почти 20 клиник, которые теперь полностью закрывают настоящую потребность по всей Украине.

Уже некоторое время в Украине существует проект "Неопалимые» – бесплатная реабилитация пациентов с рубцами и ожогами, полученными в результате войны.

Врач-дерматолог Oleksandr Turkevych вместе с командой запустили проект лечения ожогов и деформационных рубцов "Неопалимые". .

Помощь будет предоставляться в частных клиниках в разных городах. На сегодняшний день более 10 подтвержденных клиник-партнеров во всех частях Украины. В рамках проекта объединилось около 20 клиник из Харькова, Черкасс, Днепра, Одессы, Киева, Житомира, Ровно, Львова, Черновцов, Ивано-Франковска и Ужгорода.

Сейчас во Львове проходит лечение и реабилитацию Артем Мельник - парень, переживший ракетный удар в ТЦ Retroville в Киеве.

Артем Мельник

20 марта Артем пережил удар ракеты "Кинжал", попавшей прямо в "Ретровиль".

"20 марта по торговому центру россияне нанесли ракетный удар. В это время я на парковке сидел в автомобиле, разговаривал по телефону. В метрах 200-250 от ракетного удара. Меня выбросило из авто. Когда пришел в себя, то пытался стать. Все было в обломках от ТЦ. Боли тогда не почувствовал. Прошел немного, и после меня уже совсем отключило", – вспомнит Артем эти события.

Артем Мельник с врачом

Парень получил 30-35% ожогов кожи тела, 3-4-й степени, баротравму, сотрясение и сломанные ребра. После долгого лечения и 8 операций Артем приехал во Львов на реабилитацию и уже прошел первый курс из 4 необходимых. Пока у парня перерыв между реабилитационными курсами, как участник проекта "Неопалимые" он проходит лечение в клинике "Medestet". Здесь Артему шлифуют шрамы и восстанавливают функциональность.

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