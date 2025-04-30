Как антигистаминные препараты влияют на организм: врачи рассказывают о 5 возможных эффектах

Аллергия / © Credits

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С более теплыми днями и садами в полном расцвете весна доставляет радость многим. Но для других она означает появление раздражительных, а иногда и изнурительных симптомов, поскольку сезон аллергии усиливается.

И хотя существует множество средств от сенной лихорадки, которые вы можете попробовать, многие принимают таблетку антигистаминного препарата, чтобы помочь с зудом глаз, выделением из носа, кашлем и головной болью.

Эти безрецептурные препараты работают, но имеют побочные эффекты. Что вам нужно знать об антигистаминных препаратах, рассказывает Woman&Home.

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Восстанавливают равновесие и предотвращают рвоту

Антигистаминные препараты могут помочь при различных аллергиях, а также облегчить тошноту, рвоту и могут использоваться для лечения состояний, влияющих на равновесие, таких как головокружение.

Некоторые типы влияют на центр равновесия мозга, успокаивая сигналы, вызывающие головокружение, объясняет семейный врач доктор Рамит Сингх Самбял.

Лечат бессонницу

Некоторые антигистаминные препараты могут вызвать сонливость. Блокируя гистамин в мозге, они снижают систему бдительности организма и препятствуют нашей способности регулировать бодрствование, утверждает доктор Самбял.

Но это не очень хорошо для длительного использования, поскольку ваш организм может развить толерантность к этим препаратам, предупреждает он.

Делают вас моложе на вид

Аллергия может вызвать воспаление, приводящее к отекам под глазами. Антигистаминные препараты могут помочь уменьшить это, говорит доктор Дебор Ли.

Некоторые люди, принимающие антигистаминные препараты, говорят, что в течение двух-четырех недель кожа вокруг глаз выглядит подтянутой, но вы ни в коем случае не должны назначать себе эти препараты, не посоветовавшись со своим семейным врачом.

Длительное использование повышает риск деменции

Антигистаминные препараты первого поколения, в частности, обладают антихолинергическими эффектами, что означает, что они блокируют нейромедиатор, важный для обучения, говорит доктор Самбял.

Как следствие, с течением времени регулярное употребление связывают со снижением когнитивных функций и повышенным риском деменции. Вот почему врачи рекомендуют препараты второго поколения для частого использования.

Обратитесь к врачу за советом.

Могут вызвать запор

Блокируемый нейромедиатор также играет решающую роль в других функциях организма, включая сокращение мышц в пищеварительной системе.

Это означает, что антигистаминные препараты могут привести к запору. Они также могут влиять на здоровье кишечника и вызывать сухость во рту, поэтому пейте по меньшей мере два литра воды в день, ешьте много клетчатки и будьте активны, чтобы поддерживать хорошую функцию кишечника, говорит доктор Дебор Ли.

Как безопасно принимать антигистаминные препараты

Всегда следуйте инструкциям на этикетке или инструкциям фармацевта или семейного врача. Если вы принимаете препарат, который может вызвать сонливость (это должно быть указано на этикетке), избегайте вождения и ограничит потребление алкоголя.

Также имейте в виду, что некоторые антигистаминные препараты могут сделать вас более чувствительными к солнцу, а значит, вы можете легче обгореть, поэтому не забывайте о SPF.

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