Как беспокоиться о собственном здоровье самостоятельно: советы эксперта

Кандидат медицинских наук, первый эйдж-менеджер Украины, основатель клубной клиники по управлению возрастом AM System, глава Global Age Management Academy, руководитель гуманитарного проекта UAHEALTHSUPPORT и социального проекта GAMA Consulting Евгений Шагов рассказал как самостоятельно беспокоиться о своем здоровье.

Слышали ли высказывание, что болезнь надо лечить за три года до ее появления, а не за три дня до смерти? Это совсем не хорошая метафора, а действенная стратегия поддержки здоровья.

Главное – изменить подход и избавиться от мысли, что заболевания представляют собой внезапные изменения. Будто были здоровы, а потом вдруг что-то случилось и возникла проблема. Неожиданно можно сломать ногу при ДТП, а все остальные нарушения – предполагаемые и являются следствием безответственного отношения к своему здоровью.

Поэтому перед вами всегда будет стоять выбор:

Едва ли не ежемесячно посещать терапевта или укреплять иммунитет?

Все, что необходимо – больше бывать на свежем воздухе, высыпаться и меньше есть конфет. Цинк тоже постоянно пить не нужно. Лучше принимать обычную аскорбиновую кислоту и мятный чай. Ведь витамин С и успокаивающие травы лучше укрепляют иммунитет и преодолевают стресс, чем назначенные без врача минералы.

Надеяться на помощь флеболога или уже сегодня заботиться о здоровье сосудов?

Вам нужно только больше физической активности, в частности делать перерывы для зарядки, если у вас сидячая работа. Ведь каждый час рабочего дня за компьютером добавляет 10% риска тромбоза.

Треть жизни зависеть от лекарств, снижающих давление, или профилактировать гипертонию?

За неимением сна вы получаете на 55% больше риск иметь ожирение и на 21% — гипертензию. Даже лишние 5 кг способствуют развитию гипертонии, а лишние 25 кг увеличивают риск на 300%!

Идти к ревматологу через 10 лет или уже сейчас позаботиться о крепости костей?

Для профилактики остеопороза нужно поддерживать минеральную плотность костей, для этого очень важно потреблять продукты, богатые кальцием, магнием и витамином D или принимать их дополнительно в форме соплементов. А для женщин особенно – держать в балансе гормоны. Ибо наибольший риск остеопороза связан с менопаузой (а она, к сожалению, из-за мощного стресса сегодня наступает уже в 40 лет).

Евгений Шагов

Полагаться на передовые протоколы восстановления и везения или сейчас защитить себя от инсульта?

Просто избавьтесь от опасных привычек! Курильщики имеют почти вдвое больший риск инсульта, чем те, кто никогда не курил. Даже пассивное курение увеличивает риск инсульта на 45%!

В альтернативе "Идти или не идти к врачу" многие видят скрытую опцию самолечения. Но на самом деле это выбор между "лечиться" и "не болеть". И современная превентивная медицина позволяет сделать осознанный выбор в пользу варианта "быть здоровым". Следите за режимом, будьте активны, обучайтесь стресс-менеджементу, сбалансированно питайтесь, не допускайте дефицита полезных микронутриентов и поддерживайте гормональный баланс – и посещайте врачей только для регулярного чек-апа!

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