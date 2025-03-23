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Как биполярное расстройство может повлиять на память

Как биполярное расстройство может повлиять на память

Как биполярное расстройство может повлиять на память / Фото: Credits

Биполярное расстройство – это сложное состояние, которое влияет на настроение и уровень активности человека. Однако мало кто знает, что оно может серьезно повлиять на память и способность к концентрации, а это осложняет повседневную жизнь.

Как именно происходит влияние на организм человека и что с этим можно сделать, рассказало издание MedicalNewsToday.

Что происходит с памятью при биполярном расстройстве

Биполярное расстройство характеризуется резкими изменениями настроения, от высоких, маниакальных фаз до глубоких депрессивных периодов. В это время люди могут встречать трудности, связанные с памятью, концентрацией и способностью хранить информацию. Во время маниакальных фаз, когда настроение повышено или во время депрессивных эпизодов, проблемы с памятью могут усугубляться.

Изменения в головном мозге во время таких фаз могут влиять на функционирование префронтальной коры — части мозга, которая отвечает за планирование, внимание и решение проблем, а также на гиппокамп, что играет важную роль в формировании воспоминаний. Изменения в этих участках мозга могут усложнить способность запоминать и обрабатывать информацию.

Как изменения настроения влияют на вашу способность думать и запоминать

Вы, вероятно, замечали, что когда ваше настроение меняется, вам становится труднее сконцентрироваться или помнить важные моменты. Для людей с биполярным расстройством это явление еще более отчетливо. Во время маниакальных фаз, когда активность и мысли ускоряются, люди могут испытывать трудности с фокусировкой. В депрессивных периодах, напротив, внимание может снижаться, а память – становиться рассеянной.

Некоторые типы памяти, которые могут измениться, включают:

  • Рабочая память, необходимая для кратковременного хранения информации при выполнении задач.
  • Вербальная память, позволяющая запоминать слова и фразы.
  • Пространственная память позволяет ориентироваться в физическом пространстве.

Как лечение биполярного расстройства может влиять на память

Лекарство, применяемое для лечения биполярного расстройства, может также оказывать влияние на когнитивные функции, в частности на память. Одним из наиболее распространенных препаратов является литий, который помогает контролировать настроение, но некоторые пациенты замечают, что это средство может ухудшать концентрацию и запоминание. Современные препараты оказывают менее выраженный эффект на когнитивные функции, но они все же могут вызвать незначительные проблемы с памятью.

Что можно сделать для облегчения запоминания и концентрации

Существует несколько эффективных стратегий, которые могут помочь справиться с трудностью концентрации.

  • Записывайте важные встречи и напоминания. Используйте смартфон или бумажный блокнот для записи всех важных событий.
  • Создайте список дел. Еженедельно составляйте план дел или используйте настенный календарь.
  • Используйте листики с напоминаниями. Приклеивайте их к двери или другим важным местам, чтобы не забыть о важных задачах.
  • Организуйте свое пространство. Важные вещи, как ключи, очки, кошелек должны всегда быть на одном месте, это поможет избежать их поиска в спешке.
  • Регулярный распорядок дня. Создайте рутину, включающую здоровые привычки сна и питания. Это не только улучшит ваше самочувствие, но и поможет сохранить ясность ума.

Биполярное расстройство может существенно влиять на память и концентрацию, но существуют способы облегчить эти трудности. Раннее обращение за медицинской помощью и правильное лечение помогут снизить эти проблемы и обеспечить лучшее качество жизни. Кроме того, с помощью простых способов организации жизни вы сможете значительно облегчить повседневные задачи и поддержать свою память в хорошей рабочей форме.

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