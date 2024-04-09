Как болит сердце перед инфарктом: врач назвал основные симптомы опасного состояния

Важно знать, какие симптомы указывают на то, что начинается инфаркт и нужно срочно обратиться за помощью.
Как болит сердце перед инфарктом, рассказывает врач Haborets clinic.
Если на вас надвигается инфаркт, вы чувствуете кинжальную резкую боль в груди, которую отдает в плечо, в спину, между лопатками, в шею, в руку, давит большой площадью и печет, потому что идет гипоксия сердечной мышцы. Если у вас сахарный диабет, то боли может и не быть, будет слабость, низкое давление, холодный липкий пот и аритмия. В таких случаях при изменении положения вам не становится легче.
Врач советует в таком случае принять горизонтальное положение, принять аспирин и нитроглицерин под язык и обратиться за помощью.
Диагноз инфаркт ставится по ЭКГ и по кардиотропинам, нужно успеть на коронографию, чтобы поставить в перекрывшуюся артерию пружину, чтобы не было рубца на сердце.
У женщин инфаркт случается реже, чем у мужчин, из-за гормонального фона, но после климакса эта защита пропадает. Врач советует меньше нервничать, контролировать давление и сахар, раз в полгода или раз в год обратиться к кардиологу, чтобы произвести профилактический осмотр.
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