Как болит живот при аппендиците: локализация, ощущения и продолжительность

Это воспаление аппендикса — маленького отростка слепой кишки, который расположен в нижнем правом квадранте живота. Хоть он и небольшой, его воспаление может привести к серьезным осложнениям, включая разрыв аппендикса, если не обратиться вовремя к врачу.

В своей статье издание Tua Saúde подробно рассказало о том, где и как болит живот при аппендиците, что чувствуют пациенты, как долго длится боль и когда нужно обращаться за медицинской помощью.

Где чувствуется боль

Боль при аппендиците имеет характерную динамику:

Начальная фаза: боль обычно появляется вокруг пупка. Она может быть слабой, тянущей или похожей на спазм. Некоторые пациенты описывают ее как «тянущую боль в животе», которую трудно точно локализовать. Через несколько часов: боль постепенно смещается в нижний правый квадрант живота, в область, которую врачи называют «точка Макберни». Распространение: в некоторых случаях боль может отдавать в спину, поясницу или тазовую область. Если аппендикс разрывается, боль становится диффузной и охватывает весь живот.

Важно помнить, что боль в нижнем левом квадранте живота редко связана с аппендицитом, она чаще сигнализирует о панкреатите, кишечных проблемах или гинекологических патологиях, например кисте яичника.

Какая бывает боль

Резкая и внезапная: часто начинается неожиданно и нарастает в течение нескольких часов.

Усиливается при движении: ходьбе, кашле, чихании или надавливании на живот.

Становится постоянной: боль не проходит сама по себе, а только усиливается.

Сопровождается другими симптомами: тошнота и рвота, отсутствие аппетита, слабая температура (37-38°C), вздутие живота или трудности с газообразованием.

На ранней стадии боль может быть тупой и непостоянной, однако со временем она становится интенсивной, локализованной и резкой.

Продолжительность боли

Боль появляется в течение первых 24 часов после воспаления аппендикса.

Интенсивность возрастает в течение 1-2 дней, если не проводить лечение.

Без медицинского вмешательства боль не проходит и может длиться несколько дней, а это повышает риск разрыва аппендикса.

Серьезные осложнения особенно вероятны через 48-72 часа после появления первых симптомов.

Поэтому важно не ждать, пока боль пройдет сама по себе, а обратиться к врачу как можно скорее.

Другие симптомы

Потеря аппетита — один из самых частых ранних сигналов.

Тошнота и рвота — обычно появляются после начала боли.

Легкая лихорадка — температура поднимается до 37-38°C.

Проблемы с кишечником — запор или затрудненное выделение газов.

У взрослых и детей симптомы могут немного отличаться, например, у детей часто боль более размыта, у беременных — смещена кверху из-за растяжения живота.

Когда немедленно обращаться к врачу

Если вы чувствуете:

Сильная и постоянная боль в нижнем правом боку живота,

Тошноту и рвоту,

Потерю аппетита или повышение температуры,

Все это сигналы о неотложной медицинской помощи.

Врач подтвердит диагноз через:

Физикальный осмотр — надавливание на живот для определения локализации боли;

Лабораторные анализы — кровь, моча для проверки воспаления;

УЗИ или КТ — чтобы визуализировать аппендикс и оценить воспаление.

Если аппендицит подтверждается, проводится хирургическое удаление — аппендэктомия. Лучше всего выполнить операцию в течение 24 часов после подтверждения диагноза, чтобы избежать осложнений.

Профилактика

Избегайте самолечения и не принимайте слабительные или обезболивающие препараты без консультации с врачом.

Ведите здоровый образ жизни и рацион с высоким содержанием клетчатки — это помогает уменьшить риск застоя каловых масс в слепой кишке.

При первых признаках аппендицита не медлите с обращением к врачу.

Аппендицит — состояние, которое требует быстрого реагирования. Его боль имеет характерную локализацию, интенсивность и продолжительность. Своевременное обращение к врачу помогает избежать серьезных осложнений, обеспечить безопасное лечение и быстрое восстановление. Помните, лучше перестраховаться и провериться у врача, чем рисковать жизнью.