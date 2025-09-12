Как быстро избавиться от боли в шее: 9 одобренных врачами средств

Боль в шее / © Credits

Реклама

Привычная утренняя скованность в шее или резкое покалывание при повороте головы — мы все это чувствовали, и вот успокаивающая правда: боль в шее является невероятно распространенным явлением, и почти всегда с ней можно прекрасно справиться дома. Ваше тело чрезвычайно устойчиво, и с помощью правильного мягкого подхода вы можете найти приятное облегчение и снова почувствовать себя собой.

Эксперты объяснили Woman`sWorld, что может вызвать дискомфорт, а также как быстро вылечить боль в шее.

Что вызывает боль в шее

Существует много причин, почему вы можете чувствовать боль в шее, плечах и верхней части спины, говорит Девин Трахман, доктор физиотерапии.

Реклама

Боль в шее обычно вызвана дегенеративными изменениями, которые являются нормальной частью старения, объясняет Трахман. Травмы, связанные с хлыстовой травмой или падением, также могут привести к хронической боли или скованности шеи, как и социальные факторы, такие как плохой сон, малоподвижный образ жизни, эмоциональный стресс и нарушение осанки.

В большинстве случаев боль в шее не является причиной для беспокойства. Хорошая новость заключается в том, что эти проблемы обычно решаются сами по себе, говорит Кэсси Казателли, физиотерапевт. Поэтому первый шаг — не паниковать. Мышцы шеи являются интимной частью нашего тела, но это необязательно означает, что они слабые. Они устойчивы, как и остальной позвоночник, поэтому будьте уверены, что ваше тело восстановится.

Как быстро вылечить боль в шее: 9 простых средств

Чтобы ускорить выздоровление после боли или скованности в шее, есть несколько вещей, которые вы можете сделать. Вот что работает:

Растяжка

Растяжка шеи может облегчить напряжение и дискомфорт, улучшить гибкость и способствовать правильной осанке, говорит Трахман. Исправление плохой осанки и развитие гибкости может помочь предотвратить боль и травмы шеи в будущем, а также облегчить текущие симптомы. Три упражнения, которые можно попробовать как для немедленного, так и для долгосрочного облегчения:

Реклама

Растяжка верхней части трапециевидной мышцы: Сядьте прямо. Придвиньте левое ухо к левому плечу, не давая противоположному плечу подняться. Как только почувствуете растяжку, задержитесь на 30 секунд, затем смените сторону и повторите. Это один подход. Повторите подход в общей сложности трижды.

Вращение шейной мышцы: Сядьте прямо и нейтрально, глядя прямо вперед. Медленно поверните голову к одному плечу, а затем обратно к центру. Повторите до противоположного плеча. Делайте это три-пять раз с каждой стороны, стараясь не превышать комфортный диапазон движений.

Руки плечами: Сидя прямо, руки вдоль тела, крутите плечи вперед, будто делаете круги, в течение 30 секунд. Затем верните плечи назад в течение 30 секунд. Это задействует верхнюю часть спины, ротаторную манжету плеча и дельтовидную мышцу, а также будет способствовать правильной осанке.

Не избегайте движений, зато попробуйте легкую подвижность в безболезненных диапазонах, добавляет Казателли. Если вы можете повернуть голову только на 10 градусов вправо без боли, то это нормально. Выполняйте несколько раз в день, чтобы проверить, сможете ли вы двигать шеей дальше без боли.

Используйте горячую или холодную терапию

Прикладывание пакета со льдом или грелки к боли в шее на 15-20 минут может помочь быстро избавиться от боли в шее. Они также могут облегчить выполнение некоторых из вышеупомянутых растяжек, если они вам слишком сложны. Как они работают? Горячие компрессы расслабляют напряженные мышцы, а лед снимает отек и уменьшает воспаление.

Это отнюдь не исправление проблемы, а скорее используется для комфорта, говорит Казателли. Как узнать, какой из них использовать? Для облегчения боли в шее это зависит от ваших личных предпочтений. Если вы предпочитаете тепло, используйте грелку. Если вы предпочитаете лед, используйте пакеты со льдом.

Возьмите полотенце

Часто просыпаетесь с напряженной шеей? Ученые из Гарварда утверждают, что подсунуть свернутое полотенце для рук на дно наволочки добавляет поддержки вашей шее и создает естественное углубление для головы, облегчая боль в шее, пока вы спите.

Реклама

Кивайте под песню

Кивание подбородком, лежа на спине в течение двух-трех минут ежедневно, может уменьшить боль в шее до 91 процента, согласно исследованию. Это простое движение помогает исправить проблемы с осанкой, которые вызывают боль, активируя глубокие мышцы, поддерживающие вашу шею.

Проверьте бюстгальтер

Подлый виновник боли, которая распространяется от плеч до шеи: неправильно подобранный бюстгальтер. Исследование показало, что грудь размера D оказывает 6 кг давления на позвоночник. Автор исследования говорит, что это может изменить вашу осанку и увеличить давление на позвоночник еще на 25-30 процентов, вызывая боль в спине, шее и плечах.

Что помогает быстро избавиться от боли в шее? Правильно подобранный бюстгальтер. Джене Лучани, автор «Книги о бюстгальтерах», говорит, что бюстгальтер должен лежать горизонтально на спине и быть достаточно тугим, чтобы вы могли просто просунуть под него указательный и средний пальцы. Большая грудь? Лучани рекомендует бюстгальтеры с широкими лентами, тремя-четырьмя крючками и структурированными чашечками.

Практикуйте дыхание животом

Если боль в шее вызвана или усиливается стрессом, дыхательные упражнения могут помочь облегчить напряжение в ваших мышцах. Стресс может привести к поверхностному дыханию с использованием верхних мышц груди, что увеличивает напряжение шеи и плеч, объясняет Кристин Гэлфрич, физиотерапевт. Сосредоточьтесь на дыхании животом, чтобы делать полные, глубокие вдохи, которые помогают расслабить верхнюю часть тела.

Реклама

Чтобы практиковать дыхание животом, положите одну руку на живот, а другую — на верхнюю часть груди. Сделайте глубокий вдох, позволяя животу расшириться, пока рука на груди остается неподвижной. Выдохните и повторите.

Живите свои нервы витамином B12

Исследования показывают, что витамин B12 может помочь поддерживать здоровье нервов и потенциально облегчить боль. Витамин B12, который содержится в постной говядине, сыре, яйцах и рыбе, помогает восстанавливать поврежденные болью нервы, быстро избавляя от боли в шее.

Попробуйте магниевый спрей

Магний — это важный минерал для регулирования работы наших мышц и нервов. А некоторые исследования показывают, что его использование в качестве местного спрея может помочь облегчить боль. Чтобы быстро избавиться от боли в шее, распылите раствор магния на ладонь, прежде чем втирать его в кожу. Оставьте его минимум на час перед душем или смыванием и не наносите чаще, чем раз в четыре часа.

Сожмите кулак

Каждый час сжимайте два кулака и прижмите их к пояснице чуть выше копчика (ладони повернуты от вас). Удерживая это движение в течение 60 секунд, одновременно с легким давлением и глубоким дыханием, боль почти мгновенно снимается. Исследователи говорят, что это работает, расслабляя напряженные мышцы лопаток и спины, одновременно восстанавливая осанку, чтобы позвоночник был правильно выровнен. Делайте это ежедневно, и вы уменьшите боль на 60 процентов.

Реклама

Избегайте длительного пребывания в одном положении и занимайтесь йогой или общим растяжением несколько раз в неделю. Это поддерживает вашу мобильность и гибкость, что может уменьшить боль в шее.

Помните, что боль в шее не должна отстранять вас от занятий и людей, которых вы любите. Ваше тело обладает удивительной способностью к исцелению, и эти мягкие средства — это просто способы поддержать этот естественный процесс. Будьте терпеливы и добры к себе, когда вы пробуете эти подходы — некоторые могут работать для вас лучше, чем другие, и это абсолютно нормально. Слушайте свое тело, двигайтесь осторожно и верьте, что с небольшим количеством времени и заботы вы снова почувствуете себя комфортно и уверенно. У вас это получится!

Этот контент не заменяет профессиональной медицинской консультации или диагностики. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем начинать любой план лечения.