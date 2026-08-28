Как быстро остановить кровь из носа: эффективные советы

Как быстро остановить носовое кровотечение / © Credits

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Носовое кровотечение — довольно распространённое явление, примерно 60% людей сталкиваются с ним хотя бы раз в жизни. Чаще всего причиной становятся сухость или раздражение слизистой, однако кровотечение также может возникнуть из-за травмы, аллергии или приема некоторых лекарств.

Несмотря на впечатляющий вид, в большинстве случаев её можно остановить самостоятельно, главное — не паниковать и действовать правильно, об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

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5 простых шагов

Успокойтесь. Паника и стресс могут повысить артериальное давление и усилить кровотечение. Сделайте несколько медленных вдохов и постарайтесь расслабиться. Сядьте и немного наклонитесь вперёд. Не ложитесь и не запрокидывайте голову назад. В вертикальном положении уменьшается давление на сосуды носа, а наклон вперед не дает крови стекать в горло, что может вызвать кашель, тошноту или рвоту. Правильно зажмите нос. Пальцами прижмите мягкую нижнюю часть носа к перегородке. Не сжимайте костную часть переносицы — именно в передней части носовой перегородки чаще всего находится источник кровотечения. Не отпускайте в течение 10–15 минут. Это важный момент, даже если кажется, что кровь уже перестала течь, не нужно постоянно проверять результат. Сохраняйте равномерное давление в течение всего времени. При необходимости процедуру можно повторить ещё на 10–15 минут. После остановки кровотечения можно приложить холодный компресс. Он помогает сузить сосуды и может уменьшить отек и дискомфорт.

Чего нельзя делать

Не запрокидывайте голову назад и не ложитесь горизонтально.

Не вставляйте глубоко в нос салфетки или вату, так как они могут раздражать слизистую, а при удалении снова вызвать кровотечение.

Также в течение нескольких часов лучше не сморкаться, не ковырять в носу, не поднимать тяжести и не заниматься интенсивными физическими упражнениями. Все это может вновь вызвать кровотечение.

Когда требуется помощь врача

Если кровотечение не прекращается более 20 минут или повторяется регулярно, следует обратиться за медицинской помощью. Также не медлите, если кровь стекает в горло и вызывает удушье или сильную тошноту. Если кровотечение сопровождается головокружением, головной болью, онемением лица, болью в груди или очень высоким давлением.

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Особенно важно обратиться к врачу, если кровотечение из носа возникло после травмы головы или лица, если у вас наблюдаются нарушения свертываемости крови или если вы принимаете препараты, разжижающие кровь.

Чаще всего носовое кровотечение прекращается довольно быстро, если не паниковать и правильно зажать мягкую часть носа на 10–15 минут. Однако если кровотечение затяжное, сильное или возникает часто, не стоит списывать всё на сухой воздух или случайность — это повод поговорить с врачом.

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