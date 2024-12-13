Как часто нужно принимать душ: советы врача Богомолец

Оказывается, частота принятия душа может оказать значительное влияние на состояние нашей кожи, а чрезмерное мытье водой и моющими средствами может даже вредить нашему здоровью.

Врач Ольга Богомолец поделилась важными рекомендациями по гигиене, уходу за кожей и телом.

Как часто следует принимать душ

Когда к врачу обращаются пациенты с жалобами на сухость кожи и зуд, первое, что она обычно спрашивает: "Сколько раз в день вы принимаете душ?" Самыми распространенными ответами являются два или один раз. Это может быть одной из причин проблем с кожей.

Первое, что врач советует таким пациентам, — уменьшить частоту мытья до одного раза в сутки, а иногда даже через день. Это позволяет коже восстановить естественный баланс влаги.

Использование моющих средств

Ольга Богомолец рекомендует ограничить использование мыла и гелей для душа. Применять их следует только на определенных участках тела, таких как подмышки, паховая зона или стопы, где это действительно необходимо.

По словам врача, для других частей тела достаточно простой воды. Чрезмерное использование моющих средств и частый контакт с водой лишают кожу ее природного защитного слоя. Это приводит к тому, что кожа становится сухой, а сухая кожа – это открытые ворота для инфекций и других нежелательных воздействий.

Важность естественного увлажнения кожи

Кожа – наш главный барьер против внешних раздражителей. На нем действует "фабрика" природных увлажняющих веществ, которые не нужно покупать в магазине. Только следует заботиться о том, чтобы эти вещества не смывались чрезмерно частым мытьем.

Врач советует беречь собственную кожу. Она создана природой для того, чтобы защищать нас и обеспечивать оптимальный уровень увлажнения. Используйте моющие средства умеренно, выбирайте их с нейтральным уровнем pH и избегайте агрессивных компонентов.

Когда следует избегать частого душа

Существуют обстоятельства, когда следует вообще избегать частого мытья.

В зимний период, когда воздух становится более сухим, а кожа подвержена потере влаги.

В случае дерматологических проблем, таких как экзема или атопический дерматит, когда кожа нуждается в особом уходе.

После длительного пребывания в воде, например в бассейне или море. После купания лучше не использовать агрессивные моющие средства, а просто ополоснуть тело чистой водой.

Советы:

Мойтесь один раз в сутки или через день в зависимости от ваших потребностей и типа кожи.

Выбирайте мягкие моющие средства. Отдайте предпочтение средствам без ароматизаторов и с нейтральным уровнем pH.

После душа наносите увлажняющий крем или лосьон, особенно в холодное время года.

Избегайте горячую воду. Она может повредить защитный слой кожи, поэтому лучше использовать тёплую или прохладную воду.

Если кожа становится сухой или раздраженной, пересмотрите свои привычки по уходу или обратитесь к врачу.

Уход за кожей — это, прежде всего, внимание к ее потребностям. Советы врача Ольги Богомолец помогут вам сохранить здоровье и природную красоту кожи. Помните, что забота о себе – это не только ежедневная рутина, но и способ заботы о своем теле.

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