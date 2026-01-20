Как чистить снег и не сорвать спину / © Associated Press

Однако, хорошая новость заключается в том, что уборка снега не обязательно должна завершаться травмой. Издание Cleveland Clinic рассказало, дело не в самой лопате, а в том, как именно мы ею пользуемся.

Чистка снега — это полноценная физическая нагрузка, к которой большинство из нас не готово. Боли в спине можно избежать, если учесть три ключевых фактора — повторяющиеся движения, неправильную позу и вес снега. Именно их сочетание чаще всего приводит к перенапряжению мышц и травмам.

Почему после лопаты болит спина

Когда мы чистим снег, тело вынуждено:

выполнять одинаковые движения снова и снова;

работать в неудобном положении;

поднимать и бросать тяжелый, часто мокрый снег.

В холодную погоду мышцы сокращаются сильнее, кровообращение замедляется, а резкие движения могут вызвать спазмы или даже более серьезные проблемы.

Что сделать до того, как выйти на улицу

Разогрейте спину. Перед тем как браться за лопату, стоит потратить несколько минут на растяжку. Это уменьшит риск спазмов и травм. Здесь подойдут три эффективных упражнения:

Выпад бегуна — активирует поясницу и таз;

Растяжка грушевидной мышцы (внутренняя мышца таза) — снимает напряжение в нижней части спины;

Скручивание лежа — улучшает подвижность позвоночника.

Каждое упражнение следует удерживать 60-90 секунд, дышать спокойно и глубоко.

Правильная техника

Приседайте, а не наклоняйтесь. Чем ниже вы приседаете, тем меньше нагрузка приходится на поясницу. Ноги должны быть расставлены шире, это помогает стабильности.

Чем выше и дальше вы бросаете снег, тем больший стресс для спины. Идеально — толкать снег, а не поднимать его.

Никаких резких движений. Рывки и скручивания корпуса — самые опасные. Они могут повредить межпозвонковые диски и вызвать грыжу. Лучше бросать снег прямо перед собой или менять позицию вместе с ногами.

Безопасность под ногами

Скольжение на льду — одна из самых частых причин травм зимой. Выбирайте зимнюю обувь с нескользящей резиновой подошвой и глубоким протектором, это значительно уменьшает риск падения.

«Специальная» лопата

Научных доказательств, что определенный тип лопаты полностью защищает от боли в спине, нет. Но общее правило гласит, что чем ближе лопата к земле и чем меньше нужно поднимать снег, тем лучше для спины. Лопаты-толкатели или модели с колесами могут быть хорошим вариантом, если позволяет поверхность.

Если спина все же болит

После уборки снега помогут:

короткий отдых, но не длительное лежание;

теплые и холодные компрессы поочередно;

противовоспалительные средства при необходимости.

Если боль не проходит в течение нескольких дней — стоит обратиться к врачу.

Чистка снега — это не тест на выносливость и точно не повод жертвовать здоровьем. Несколько минут растяжки, правильная техника и внимательность к собственному телу способны сохранить спину здоровой даже после самой снежной зимы.