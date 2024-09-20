Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как долго можно принимать обезболивающие препараты: рассказывает нейрохирург

Как долго можно принимать обезболивающие препараты: рассказывает нейрохирург

Как долго можно принимать обезболивающие препараты / Фото: Credits

Когда вас беспокоит боль, первая мысль, которая появляется в голове, касается именно приема обезболивающего. Однако важно понимать, как долго можно это делать, чтобы не навредить собственному здоровью.

Врач Ярослав Мидык поделился важными рекомендациями относительно приема обезболивающих препаратов и их влияния на наш организм. Обезболивающие можно принимать коротким курсом или ситуативно – когда возникает боль, например, головная боль.

Основные рекомендации:

  • Краткосрочный прием: обезболивающие препараты следует принимать короткими курсами при необходимости. В случае постоянного или более длительного приема следует защищать слизистую желудка гастропротекторами.
  • Ситуативный прием: когда вы чувствуете головную боль, например, можно выпить таблетку и подождать пока он не исчезнет. Когда боль уйдёт, ничего больше не нужно принимать.
  • Продолжительность приема: если вы чувствуете боль в спине, например, длится определенный промежуток времени, лучше принимать обезболивающие препараты не более 4-5 дней. Если боль не исчезает, необходимо обратиться к врачу.
  • Консультация врача: если боли продолжаются, необходимо пройти обследование для определения его причины. Врач может назначить дальнейшее лечение, которое будет безопасным для вашего здоровья.
  • Никакого самолечения: бездумный прием обезболивающих может привести к новым проблемам, например, к боли в желудке или другим осложнениям.

Важно своевременно обратиться к врачу, чтобы избежать нежелательных последствий и обеспечить эффективное лечение.

Читайте также:

Урок йоги: асаны от болей в спине

Урок йоги: асаны от болей в спине

Похожие темы:

Следующая публикация