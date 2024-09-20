Как долго можно принимать обезболивающие препараты: рассказывает нейрохирург

Когда вас беспокоит боль, первая мысль, которая появляется в голове, касается именно приема обезболивающего. Однако важно понимать, как долго можно это делать, чтобы не навредить собственному здоровью.

Врач Ярослав Мидык поделился важными рекомендациями относительно приема обезболивающих препаратов и их влияния на наш организм. Обезболивающие можно принимать коротким курсом или ситуативно – когда возникает боль, например, головная боль.

Основные рекомендации:

Краткосрочный прием: обезболивающие препараты следует принимать короткими курсами при необходимости. В случае постоянного или более длительного приема следует защищать слизистую желудка гастропротекторами.

обезболивающие препараты следует принимать короткими курсами при необходимости. В случае постоянного или более длительного приема следует защищать слизистую желудка гастропротекторами. Ситуативный прием: когда вы чувствуете головную боль, например, можно выпить таблетку и подождать пока он не исчезнет. Когда боль уйдёт, ничего больше не нужно принимать.

когда вы чувствуете головную боль, например, можно выпить таблетку и подождать пока он не исчезнет. Когда боль уйдёт, ничего больше не нужно принимать. Продолжительность приема: если вы чувствуете боль в спине, например, длится определенный промежуток времени, лучше принимать обезболивающие препараты не более 4-5 дней. Если боль не исчезает, необходимо обратиться к врачу.

если вы чувствуете боль в спине, например, длится определенный промежуток времени, лучше принимать обезболивающие препараты не более 4-5 дней. Если боль не исчезает, необходимо обратиться к врачу. Консультация врача: если боли продолжаются, необходимо пройти обследование для определения его причины. Врач может назначить дальнейшее лечение, которое будет безопасным для вашего здоровья.

если боли продолжаются, необходимо пройти обследование для определения его причины. Врач может назначить дальнейшее лечение, которое будет безопасным для вашего здоровья. Никакого самолечения: бездумный прием обезболивающих может привести к новым проблемам, например, к боли в желудке или другим осложнениям.

Важно своевременно обратиться к врачу, чтобы избежать нежелательных последствий и обеспечить эффективное лечение.

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