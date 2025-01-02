Как естественным путем остановить дрожь рук и что должно вызывать беспокойство: простые советы от врача

Непроизвольная дрожь части вашего тела может быть неприятной, особенно если нет четкой причины. Например, дрожание рук может осложнять повседневные действия, такие как письмо или принятие пищи.

Некоторые причины дрожания рук связаны с образом жизни, и их можно легко устранить, другие могут свидетельствовать о более серьезном состоянии здоровья.

Woman`s World попросили врача объяснить, что может спровоцировать проблему и как естественным образом остановить дрожь рук.

Что вызывает дрожь рук

Первым шагом к уменьшению дрожания рук является выяснение того, что в первую очередь вызывает у вас дрожь. Некоторые из наиболее распространенных причин включают:

Неврологическое состояние. Эссенциальный тремор — это распространенное неврологическое состояние, часто встречающееся и обычно ухудшающееся во время движения и использования рук, поясняет Рендалл Тернер , сертифицированный врач. Особенностью этого типа тремора является то, что дрожь часто описывают как "ритмическую". Помимо рук это может поражать голову, голос и другие части тела.

Эссенциальный тремор — это распространенное неврологическое состояние, часто встречающееся и обычно ухудшающееся во время движения и использования рук, поясняет , сертифицированный врач. Особенностью этого типа тремора является то, что дрожь часто описывают как "ритмическую". Помимо рук это может поражать голову, голос и другие части тела. Болезнь Паркинсона. Болезнь Паркинсона (ХП) – это прогрессирующее нейродегенеративное расстройство, которое обычно приводит к дрожанию в состоянии покоя, а также ригидности мышц и замедленных движений, говорит доктор Тернер. По данным Фонда Паркинсона, дрожь часто является первым моторным симптомом болезни Паркинсона, и она исчезает во время сна и когда пораженная часть тела активно используется. Хотя этот тремор также может проявляться в нижней губе, челюсти или ноге, чаще всего он наблюдается в руках. Это чувство часто описывают как "катание таблетки", когда вы чувствуете, будто держите таблетку между большим и указательным пальцами и непрерывно катаете ее. Кроме того, пораженная ладонь может вращаться вверх и вниз.

Болезнь Паркинсона (ХП) – это прогрессирующее нейродегенеративное расстройство, которое обычно приводит к дрожанию в состоянии покоя, а также ригидности мышц и замедленных движений, говорит доктор Тернер. По данным Фонда Паркинсона, дрожь часто является первым моторным симптомом болезни Паркинсона, и она исчезает во время сна и когда пораженная часть тела активно используется. Хотя этот тремор также может проявляться в нижней губе, челюсти или ноге, чаще всего он наблюдается в руках. Это чувство часто описывают как "катание таблетки", когда вы чувствуете, будто держите таблетку между большим и указательным пальцами и непрерывно катаете ее. Кроме того, пораженная ладонь может вращаться вверх и вниз. Привычки образа жизни. Конечно, мы все время от времени испытываем напряжение. Но повышенный стресс и беспокойство могут привести к дрожанию, поскольку повышенный уровень адреналина в периоды обострения эмоций может временно вызвать дрожь рук, говорит доктор Тернер. Чрезмерное потребление кофеина или использование стимуляторов, таких как определенное лекарство от астмы, также может способствовать тремору рук.

Конечно, мы все время от времени испытываем напряжение. Но повышенный стресс и беспокойство могут привести к дрожанию, поскольку повышенный уровень адреналина в периоды обострения эмоций может временно вызвать дрожь рук, говорит доктор Тернер. Чрезмерное потребление кофеина или использование стимуляторов, таких как определенное лекарство от астмы, также может способствовать тремору рук. Основные болезни. Чрезмерная активность щитовидной железы, ускоряющая ваш метаболизм, или низкий уровень сахара в крови, вызванный голоданием или диабетом, могут вызвать дрожь рук. Некоторые лекарства, включая некоторые антидепрессанты или стимуляторы, могут вызывать дрожь как потенциальный побочный эффект.

Как остановить дрожь рук естественным путем

По словам доктора Тернера, есть несколько практических подходов, которые помогут естественным образом справиться с дрожью рук или даже помочь ему остановить его. Вот несколько стратегий, которые он рекомендует:

Упражняйте техники релаксации. Внимательность или медитация могут существенно помочь справиться со стрессом и тревогой, поскольку эти практики успокаивают нервную систему и уменьшают выброс адреналина, который часто усиливает дрожь, утверждает доктор Тернер. Дыхательные упражнения могут помочь успокоить стресс, когда он наступает. Мягкие занятия, такие как йога и тай-чи, особенно полезны, поскольку они сочетают движение с релаксацией, способствуя большей стойкости рук, добавляет доктор Тернер.

Внимательность или медитация могут существенно помочь справиться со стрессом и тревогой, поскольку эти практики успокаивают нервную систему и уменьшают выброс адреналина, который часто усиливает дрожь, утверждает доктор Тернер. Дыхательные упражнения могут помочь успокоить стресс, когда он наступает. Мягкие занятия, такие как йога и тай-чи, особенно полезны, поскольку они сочетают движение с релаксацией, способствуя большей стойкости рук, добавляет доктор Тернер. Откорректируйте свой рацион. Ограничьте употребление кофеина и никотина. Доктор Тернер отмечает, что сокращение или исключение подобных стимуляторов может быть чрезвычайно полезным для предотвращения усиления тремора.

Ограничьте употребление кофеина и никотина. Доктор Тернер отмечает, что сокращение или исключение подобных стимуляторов может быть чрезвычайно полезным для предотвращения усиления тремора. Получайте больше магния. Добавление продуктов, богатых магнием, таких как листовая зелень, миндаль, бананы и авокадо, может поддерживать работу нервов и мышц.

Добавление продуктов, богатых магнием, таких как листовая зелень, миндаль, бананы и авокадо, может поддерживать работу нервов и мышц. Поддерживайте стабильный уровень сахара в крови. Обеспечение стабильного уровня сахара в крови путем небольшого сбалансированного приема пищи в течение дня также может помочь предотвратить тремор, вызванный гипогликемией, объясняет доктор Тернер.

Обеспечение стабильного уровня сахара в крови путем небольшого сбалансированного приема пищи в течение дня также может помочь предотвратить тремор, вызванный гипогликемией, объясняет доктор Тернер. Выпейте воды. Увлажнение также имеет решающее значение, поскольку обезвоживание может усугубить дрожь.

Увлажнение также имеет решающее значение, поскольку обезвоживание может усугубить дрожь. Повышайте уровень калия. Употребление богатых калием продуктов, таких как апельсины или сладкий картофель, может еще больше способствовать электролитному балансу, говорит доктор Тернер.

Употребление богатых калием продуктов, таких как апельсины или сладкий картофель, может еще больше способствовать электролитному балансу, говорит доктор Тернер. Сделайте упражнения для рук. Чтобы постепенно улучшить контроль над мышцами и координацию, доктор Тернер предлагает сжать мяч для погрузки или размять пальцы. Даже если дрожание рук не является симптомом ХП, упражнения, подобные приведенным в видео ниже, могут помочь успокоить дрожь естественным путем.

Когда обратиться к врачу, чтобы помочь остановить дрожь рук

Хотя природные средства могут принести облегчение многим людям, бывают случаи, когда нужно обратиться к врачу. Усиливающиеся стойкие дрожь или тремор, особенно те, которые мешают повседневной деятельности, должны побуждать к походу к врачу.

Дрожание, возникающее или усиливающееся в покое, а не во время движения, может свидетельствовать о более серьезном состоянии, например болезни Паркинсона, отмечает Тернер.

Если дрожание рук сопровождается другими симптомами, такими как мышечная слабость, затруднение речи или проблемы с равновесием, вам следует обратиться к врачу, чтобы определить, основную ли причину, советует доктор Тернер.

Ваш врач также может назначить лекарство, которое поможет остановить тремор рук. Один из распространенных – бета-блокаторы, которые обычно используются для снижения высокого кровяного давления, особенно полезны для лечения эссенциального тремора.

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