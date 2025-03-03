Как генетика и питание влияют на старение организма: рассказала врач

Современная наука подтверждает, что процесс старения зависит от многих факторов, среди которых важное место занимают генетика и образ жизни.

Специально для страницы liga_life врач Оксана Скитылинская поделилась своим экспертным мнением на то, как наши гены и рацион влияют на здоровье, долголетие и общее качество жизни.

Генетика и предрасположенность к заболеваниям

Врач говорит, что около 20% процесса старения обусловлено генетической наследственностью. Это означает, что мы получаем определенный набор генов, определяющий нашу склонность к определенным болезням:

Ожирение – некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к накоплению жировых отложений;

Инсулинорезистентность – нарушение усвоения глюкозы, которое может привести к сахарному диабету;

Атеросклероз – склонность к образованию холестериновых бляшек в сосудах;

Ферментопатия – недостаток или полное отсутствие ферментов, необходимых для переваривания определенных продуктов.

Например, у некоторых людей есть генетическая особенность, из-за которой они не могут усваивать кофеин. У них даже одна чашка кофе может вызвать учащенное сердцебиение, бессонницу или другие отрицательные реакции. Это показывает, как важно знать собственные генетические особенности, чтобы корректировать собственный образ жизни.

Питание как ключевой фактор долголетия

Впрочем, 80% нашего здоровья и продолжительности жизни зависят именно от образа жизни, в частности – питания. Есть выражение: "Генетика – это револьвер, но спусковой крючок нажимает образ жизни". Это означает, что даже если человек имеет генетическую предрасположенность к определенным болезням, здоровое питание и физическая активность способны значительно снизить риски их развития.

Несбалансированное питание, особенно в условиях стресса, является одним из основных факторов, ускоряющих старение. Например, хронический стресс способствует чрезмерной выработке кортизола, который может нарушать обмен веществ, снижать иммунитет и вызывать воспалительные процессы в организме.

Вредные продукты, ускоряющие старение

Одним из главных врагов молодости является ультраобработанные продукты, содержащие:

Большое содержание сахара способствует резким колебаниям уровня глюкозы в крови, это провоцирует воспалительные процессы и ускоряет старение клеток.

Трансжиры – содержатся в быстрой пище, выпечке, снеках, нарушают работу сердечно-сосудистой системы.

Избыток соли – задерживает жидкость в организме, приводит к отекам и перегрузке почек.

Такие продукты, как картофельные чипсы, сладкая выпечка, газированные напитки, приводят к постепенному разрушению клеток, нарушению обмена веществ и развитию серьезных заболеваний.

Продукты, помогающие сохранить молодость

Чтобы замедлить процессы старения, следует наполнить рацион полезными продуктами, богатыми витаминами, антиоксидантами, клетчаткой.

Овощи и зелень содержат клетчатку, которая поддерживает здоровье кишечника.

Цельнозерновые продукты обеспечивают организм необходимыми минералами и способствуют длительному ощущению сытости.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец) – богата Омега-3 кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и мозга.

Орехи и семена содержат полезные жиры и витамин Е, который помогает сохранять эластичность кожи.

Ферментированные продукты (кефир, йогурт, квашеная капуста) улучшают работу кишечника и укрепляют иммунитет.

Генетика, безусловно, играет важную роль в процессе старения, но не является приговором. Значительно большее значение имеют наши привычки, среди которых наибольшее влияние имеет питание. Выбирайте полезные продукты, избегайте ультраобработанной пищи и поддерживайте здоровый образ жизни, мы можем значительно замедлить старение, улучшить самочувствие и продлить молодость. Пусть ваш рацион будет не только вкусным, но и полезным.

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