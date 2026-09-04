Как и почему с возрастом меняются волосы / © Credits

Реклама

Мы привыкли думать о волосах как о чем-то неизменном, то есть если они были густыми и блестящими в 20 лет, то такими и останутся. На самом деле волосы стареют вместе с организмом, об этом рассказало издание Health. Гормоны меняются, фолликулы работают иначе, кожа головы вырабатывает меньше естественного жира, а годы окрашивания, укладки и воздействия солнца наносят волосам повреждения.

Поэтому, если ваши волосы сегодня совсем не такие, как десять лет назад, — это нормально. Главное — понять, что именно происходит, и адаптировать уход.

Реклама

Фолликулы уже не растут так быстро

Каждый волос начинается с фолликула под кожей, а видимая часть называется стержнем. С возрастом фолликулы могут уменьшаться в размере, менять форму и производить меньше волос. Фаза активного роста сокращается, а период покоя и выпадения может длиться дольше.

Реклама

Результат знаком многим: волосы становятся тоньше, теряют объем, растут медленнее и могут сильнее выпадать. Иногда меняется даже текстура: прямые волосы становятся волнистыми, а кудри теряют четкость.

Не менее важно и состояние самого волосяного стержня. Кератиновая структура волоса на протяжении многих лет подвергается воздействию окрашивания, химических процедур, горячего фена и солнца. Защитный внешний слой постепенно повреждается, из-за чего волосы становятся сухими, тусклыми, ломкими и склонными к сечению.

Седые волосы становятся более жесткими

Седина — ещё одна причина изменения текстуры. С возрастом фолликулы вырабатывают меньше меланина — пигмента, отвечающего за цвет волос. Поэтому пряди становятся серыми, серебристыми или белыми.

При этом седые волосы нередко ощущаются иначе: они могут быть более грубыми, жесткими, сухими и менее послушными. То есть изменение цвета — не единственное, что мы замечаем в зеркале.

Реклама

Важность гормонов

Особенно заметные изменения могут происходить в период перименопаузы и менопаузы. Эстроген поддерживает активную фазу роста волос, а когда его уровень снижается, пряди могут становиться тоньше и суше, а пробор — заметно шире.

Изменения уровня андрогенов также влияют на фолликулы: волосы на голове могут становиться тоньше, а волоски на лице — более грубыми.

Свою роль играют также стресс и недосыпание. Повышенный уровень кортизола может нарушать цикл роста волос и способствовать их усиленному выпадению.

Меньше натурального жира — больше сухости

В фолликулах находятся сальные железы, которые вырабатывают себум — естественный жир, помогающий волосам оставаться мягкими, блестящими и увлажненными. С возрастом его выработка постепенно уменьшается.

Реклама

Именно поэтому привычный шампунь, который раньше идеально подходил, может вдруг начать сушить волосы. Пряди становятся тусклыми, пушистыми и ломкими, и требуют более бережного ухода.

Возраст

Не каждое изменение текстуры связано именно со старением. На волосы также влияют генетика, солнце, курение, дефицит питательных веществ, нарушения в работе щитовидной железы и гормональные изменения. Свою роль могут играть некоторые лекарства и медицинские процедуры, а также многолетнее окрашивание, химическая завивка, выпрямление и чрезмерное использование горячих инструментов. Поэтому внезапное изменение состояния волос не всегда означает «просто возраст».

Как адаптировать уход

Лучшая стратегия — не пытаться вернуть волосам тот вид, какой у них был 10 или 20 лет назад, а ухаживать за ними с учетом их новых потребностей.

Сухие или вьющиеся волосы не стоит мыть слишком часто, тогда как жирные могут нуждаться в более частом мытье. Использование кондиционера после каждого мытья поможет уменьшить сухость. Влажные волосы лучше расчесывать широкой расчёской и делать это максимально аккуратно.

Стоит также отказаться от слишком тугих хвостов, косичек и наращивания, которые создают дополнительное натяжение. Горячие приборы лучше использовать на самой низкой комфортной температуре и не забывать о термозащите. А в солнечные дни волосы, как и кожу, стоит защищать, например, шляпой с широкими полями.

Важное значение имеет и рацион. Для нормального роста волос необходимы белок, железо, цинк, жирные кислоты Омега-3, витамины группы B, C и D. Поэтому яйца, рыба, бобовые, орехи, семена, зеленые овощи, ягоды и цельнозерновые продукты — это не просто полезная пища, но и часть комплексного ухода за волосами.

Впрочем, если волосы начали стремительно выпадать или ломаться, а эти изменения сопровождаются зудом, покраснением или болью кожи головы, сильной усталостью, изменениями веса или другими необычными симптомами, стоит обратиться к дерматологу или семейному врачу. Иногда за этими изменениями стоит не возраст, а состояние, требующее внимания.

Новости партнеров

Новости партнеров