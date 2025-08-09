Как использовать солнцезащитный спрей, в качестве дерматологического средства / © Credits

Именно поэтому солнцезащитные средства — не косметика, а настоящий дерматологический щит. И среди самых удобных в использовании — солнцезащитный спрей. Однако большинство людей использует его неправильно. Об этом предостерегает дерматолог Dr. Geeta Yadav.

Солнцезащитный спрей — это жидкая форма солнцезащиты в аэрозольном баллончике. Основное преимущество — скорость нанесения и удобство. Однако из-за легкого формата его легко недодать, распылить неравномерно или вообще вдохнуть, а все это снижает эффективность и может навредить здоровью.

Как правильно пользоваться солнцезащитным спреем

Не распыляйте спрей прямо на лицо

Это не только неэффективно, но и опасно для дыхательных путей.

Как правильно:

Спрей наносите сначала на ладонь, а уже потом аккуратно распределяйте по лицу? особенно в зонах вокруг глаз, носа, ушей и шеи. Так вы избежите вдыхания аэрозоля и обеспечите равномерное покрытие.

Держите флакон на расстоянии 2-3 см от кожи

Не опрыскивай себя с дальнего расстояния, так большое количество средства просто рассеется в воздухе.

Как правильно:

Распыляйте спрей, пока кожа не станет блестящей, это визуальный индикатор, что вы нанесли достаточное количество средства. После этого обязательно разотрите его руками, это равномерно распределит активные компоненты и усилит защиту.

Не экономьте, используй достаточное количество

Основная ошибка — слишком тонкий слой, который не защищает кожу.

Сколько нужно:

Для тела — примерно 4-6 секунд распыления на каждую зону (руки, ноги, спина, грудь и т.д.).

Для лица — примерно 1 ч. л. средства, если переводить в жидкий объем.

Повторяйте нанесение каждые 2 часа

Солнцезащита не держится весь день, даже если на упаковке написано «водостойкая».

Как правильно:

Повторяйте нанесение каждые 2 часа.

Обязательно обновите слой после плавания, потоотделения или вытирания полотенцем.

Не пользуйтесь спреем в ветреную погоду на улице

Поток воздуха может сдувать средство и вы не получите должной защиты.

Как правильно:

В такую погоду наносите спрей в помещении или автомобиле, затем выходите на солнце.

Не забывай о «скрытых» зонах

Чаще всего забывают нанести солнцезащиту на:

Уши

Тыльную сторону шеи

Ступни

Часть головы, если у вас короткие волосы

Лайфхак для мам

Для детей лучше использовать крем или молочко, а не спрей, так меньше риск вдыхания. Если же используете спрей, наносите его на свои руки, а затем распределяйте на детской коже.

Помните, что SPF в спреях не менее эффективен, чем в кремах, но крайне важно обеспечить достаточное количество и правильное нанесение.

Распространенные ошибки

Не распыляйте спрей в воздухе перед собой с надеждой «зайти в облако»

Не наносите спрей на влажную или жирную кожу, это снижает эффективность

Не оставляйте флакон на солнце, перегрев может привести к взрыву

Солнцезащитный спрей удобен, но требует внимания. Он не работает «сам по себе», важно наносить его правильно, в достаточном количестве и не забывать обновлять.