Как избавиться от бессонницы: советы врача

Бессонница – это проблема, которая касается многих людей в современном мире и мало кто знает, как с ней бороться.

Врач Василий Чайка поделился своим видением этого явления и дал советы для того, чтобы улучшить качество сна и отдыха.

По словам врача, сном не управляет сознание или желание человека выспаться. Основным регулятором сна является центр головного мозга, расположенный в гипоталамусе, известный как супрахиазматическое ядро. Этот центр отвечает за выделение мелатонина, гормона, сигнализирующего организму о необходимости сна.

Когда мелатонин начинает выделяться, вам необходим сон. Однако, если ваш организм под влиянием стресса, активируется симпатическая нервная система, которая приводит к снижению выработки мелатонина. Таким образом, пока вы находитесь в состоянии стресса или пока проблема имеет для вас значение, уснуть будет трудно.

Врач предлагает несколько способов, которые могут помочь вам преодолеть бессонницу:

Если вы испытываете стресс из-за определенной ситуации, попытайтесь найти ее решение. Это может быть что угодно — от разговора с другом до консультации со специалистом. Важно освободиться от беспокоящих вас мыслей, прежде чем ложиться спать.

Введите в свой вечерний ритуал практики расслабления, такие как медитация, дыхательные упражнения или чтение книг. Это поможет снизить уровень стресса и подготовить организм ко сну.

Регулярные физические упражнения в течение дня также способствуют улучшению сна. Однако старайтесь избегать интенсивных нагрузок прямо перед сном.

За час до сна старайтесь избегать использования телефонов, компьютеров и телевизоров. Синий свет, излучаемый этими устройствами, может подавлять выработку мелатонина.

Бессонница может быть тяжелым препятствием на пути к здоровому образу жизни. Однако, по словам специалиста, ключ ко сну заключается в устранении стресса и создании комфортных условий для отдыха.

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