Как избавиться от горба на шее и облегчить боль в спине: эффективные упражнения для борьбы с кифозом

Кифоз - горб на шее - может заставить нас выглядеть старше своих лет. И если вы заметили, что он начал появляться, вы, вероятно, захотите узнать, как от него избавиться.

Избавиться от горба на шее, который появился у вас с возрастом, реально. Есть несколько простых упражнений, которые вы можете выполнять, не выходя из дома, чтобы уменьшить свой внешний вид.

Спинальный хирург поделился с Womans World лучшими домашними упражнениями, которые выпрямляют позвоночник.

Что такое кифоз

Горб шеи в медицине известен как кифоз. За последние 10 лет резко возросло количество случаев появления с возрастом округлых плеч, сопровождающихся скругленным позвоночником и небольшим горбом у основания шеи. По словам ученых, это происходит от большего количества часов, проведенных за смартфонами, и стресса. Более того, со временем ситуация может ухудшиться.

Как только вы начинаете сутулиться, вы естественным образом компенсируете это, напрягая шею, наклоняя ее вперед и задирая голову вверх, чтобы удерживать взгляд ровно. Кен Хансрадж, доктор медицинских наук, спинальный хирург, сравнивает это движение с краном, работающим с консольными секциями. Это еще больше подчеркивает сутулость. Фактически, если игнорировать проблему, горб на шее может привести к головным болям, болям в шее, спине и даже затруднению дыхания.

Три типа горбов на шее

Существует три различных типа кифоза: постуральный, врожденный и кифоз Шейермана. Постуральная форма, на которой мы сосредоточимся, является наиболее распространенной. Врачи определяют это как искривление позвоночника на 50 градусов и более. С другой стороны, врожденный кифоз возникает, когда некоторые кости позвоночника не развиваются должным образом, и диагностируется при рождении.

Наконец, кифоз Шейермана — это наследственное заболевание, которое обычно появляется в возрасте от 10 до 15 лет. Он описывает искривление позвоночника, вызванное тем, что позвонки приобрели клиновидную форму. (Нормальные позвонки должны иметь прямоугольную форму.) Во время роста позвоночника скорость роста передней части позвоночной кости может быть немного меньше, чем задней части позвоночника, что приводит к клиновидному позвоночнику и кифозу, — объясняет доктор Хансрадж.

Большинство женщин с постуральным кифозом в первую очередь беспокоятся о внешнем виде, но не менее важны и его вредные последствия для здоровья. Легкий горб на шее может вызывать такие симптомы, как боль в спине или скованность, усталость и напряжение в подколенных сухожилиях (мышцах в задней части верхней части бедер).

Более сильное искривление может вызвать:

Боль в шее и спине

Усталость

Ограничение движений, включая трудности при ходьбе, взгляде вверх или переходе из положения сидя в положение стоя.

Онемение или покалывание в ногах

Одышку или проблемы с дыханием

Кислотный рефлюкс

Затруднение глотания

Что вызывает образование горба на шее

По словам Рахула Шаха, доктора медицинских наук, сертифицированного хирурга-ортопеда позвоночника и шеи, и Лизы Эгбога, мануального остеопата и мануального терапевта, большинство случаев кифоза вызваны следующим:

Плохая осанка. Когда мы сутулимся, наши головы наклоняются вперед, чтобы компенсировать это, делая горб на шее более заметным. Слишком много времени, проведенного за устройствами, на которых вы наклоняетесь вперед и смотрите вниз, является основной причиной.

Неправильная осанка оказывает значительное давление на позвоночник. Согласно исследованию доктора Хансраджа, голова человека обычно весит от 4,5 до 5,5 кг — такое же давление она оказывает на шею, когда находится в нейтральном положении. Но по мере того, как ваша голова наклоняется вперед, сила, с которой голова воздействует на позвоночник, растет. Это означает, что сгибание головы на 15 градусов дает 12 кг нагрузки, сгибание на 30 градусов — 18 кг, сгибание на 45 градусов — 22 кг, а сгибание на 60 градусов — 27 кг нагрузки.

Артрит. Если у вас артрит, поражающий нижнюю часть шеи, голова может автоматически наклоняться вперед, чтобы поддерживать пораженные артритом области в более удобном положении, — объясняет доктор Шах. Доктор Хансрадж добавляет, что наклон вперед открывает позвоночный канал, освобождая больше места для спинного мозга, и именно поэтому это движение помогает вам чувствовать себя лучше.

Старение. С возрастом вы можете потерять значительно больше массы позвонков, как шеи, так и грудных костей, — говорит доктор Шах. Это вызывает изменения осанки, которые усиливают горб на шее. В частности, доктор Хансрадж объясняет, что остеопороз, а также износ и дегенерация позвоночника могут фактически привести к коллапсу передней части позвоночника, что приводит к кифозу.

Лишний жир. Горб, который описывает большинство людей, часто возникает из-за выступания тканей в месте соединения шеи с верхней частью спины. Это может произойти из-за дополнительных отложений в тканях из дополнительных жировых запасов. Доктор Хансрадж утверждает, что МРТ-сканирование показывает все больше и больше случаев образования жировых горбов, которые, как считает доктор, являются сочетанием плохой осанки и плохого питания.

Другие заболевания. Хотя это и достаточно редкое явление, доктор Хансрадж говорит, что существуют серьезные заболевания, которые также могут вызвать горб на шее. Сюда входят инфекции позвоночника, опухоли позвоночника, заболевания соединительной ткани, метаболические нарушения костей, такие как болезнь Педжета, гиперпаратиреоз, хроническое заболевание почек, фиброзная дисплазия и остеопетроз. Если у вас появился горб в позвоночнике, прежде чем что-либо предпринимать, обратитесь к врачу.

Как избавиться от горба на шее и облегчить боль в спине / Фото: Credits

Горб на шее навсегда?

Это зависит от типа кифоза и того, что его вызвало. Когда горб на шее вызван изменениями осанки, вы можете исправить его, улучшив осанку. В случаях тяжелого артрита в позвоночнике происходят необратимые изменения, которые могут сделать горб необратимым. Тем не менее доктор Шах отмечает, что ваш врач все равно сможет вылечить и улучшить необратимые изменения. Если горб возник в результате структурных изменений на уровне кости, лекарства могут помочь. Также в определенных случаях хирургическое вмешательство может также помочь выровнять кости шеи.

Если горб вызван только избытком жира, регулярные физические упражнения и постуральная растяжка могут помочь улучшить ваш внешний вид и избавиться от горба на шее. Имейте в виду, что вы не можете точечно уменьшить жир. Только полное сокращение жировых отложений поможет устранить горб.

Но независимо от причины кифоза или его тяжести есть способы улучшить осанку, уменьшить горб на шее или избавиться от него, а также сохранить хорошую, безболезненную подвижность, уверяет доктор Хансрадж. Даже при самом жестком кифозе помощь доступна. Комбинация вставания прямо и приподнимания, раскрытия плеч и втягивания лопаток — это мощные стратегии исправления осанки, которых можно достичь даже при жестком кифозе. Другими словами, даже небольшое движение может существенно помочь.

Как избавиться от горба на шее с помощью упражнений

Вам не нужно проводить часы в тренажерном зале, чтобы избавиться от горба на шее. Легкая растяжка и упражнения, которые вы можете выполнять прямо дома всего за несколько минут, могут помочь.

Сделайте "настенных ангелов". Простая техника, известная как "настенные ангелы", — это эффективный способ свести к минимуму или избавиться от горба на шее, — утверждает доктор Хансрадж. Это движение укрепляет мышцы спины и удлиняет мышцы передней части шеи, плеч и корпуса. Сосредоточившись на подвижности верхней части тела, настенные ангелы способствуют правильному выравниванию позвоночника, укрепляют мышцы, удерживающие плечи назад, и помогают поддерживать полный диапазон движений.

Кроме того, по его словам, настенные ангелы могут уменьшить округлые плечи, растягивая мышцы передней части тела. Прорабатывая верхнюю и среднюю часть позвоночника, позвоночные суставы шеи могут разжиматься, что снимает боль и напряжение, а также уменьшает выпячивание головы.

Упражнение доктора Хансраджа:

Встаньте спиной к стене. Вытяните ноги так, чтобы пятки находились на расстоянии 15 см от стены. Откиньтесь спиной к стене. Подтяните таз так, чтобы нижняя часть спины была прижата к стене. Затем потяните плечи и голову назад, чтобы коснуться стены. Медленно поднимите руки над головой, касаясь тыльной стороной стены стены, пока ладони не коснутся головы. Медленно верните руки в исходное положение, следя за тем, чтобы тыльная сторона рук не отрывалась от стены. Повторите от 5 до 10 раз.

Попробуйте растянуть грудь. Упражнение, позволяющее уменьшить появление горба на шее, — это растяжка грудных мышц с разгибанием шеи. В этом упражнении вы смотрите вверх, чтобы растянуть мышцы передней части шеи, которые напрягаются из-за плохой осанки и вызывают перемещение головы вперед. Переднее положение головы — это когда ваша голова движется впереди плеч, вызывая смещение. Эта поза приводит к образованию горба на шее. Таким образом, исправив это, вы сведете к минимуму появление горба на шее.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч. Сцепите руки за спиной и медленно выпрямите локти, осторожно сжимая лопатки настолько, насколько это возможно. Задержитесь на пять вдохов, затем расслабьтесь и повторите еще два раза. Если вы чувствуете себя комфортно, сжимайте лопатки вместе с большей силой в каждом раунде.

Если у вас тяжелый артрит, травма шеи или какое-либо заболевание, при котором вы испытываете головокружение или дурноту, вам не следует выполнять это упражнение, — советует Эгбога. Однако она добавляет, что если у вас нет ни одного из этих противопоказаний, это безопасное упражнение можно попробовать дома. Доктор Шах советует поговорить с врачом, чтобы определить причину кифоза, прежде чем выполнять какие-либо упражнения, говоря, что важно знать причину, чтобы дать лечению наилучшие шансы на успех.

Чтобы узнать больше о способах избавиться от горба на шее, на YouTube есть множество видеоуроков. Всегда безопаснее найти видеоролики, созданные лицензированными медицинскими работниками, например, программу растяжек из клиники хиропрактики Милтона в Кембридже, Великобритания.

Если вам нужен еще более простой метод, не требующий оборудования, попробуйте этот метод, также от клиники хиропрактики Милтона.

Еще несколько способов избавиться от горба на шее

Доктор Шах рекомендует постепенный подход — начинать с легкой процедуры и оценивать вашу боль и симптомы после каждого сеанса. Хотя вам, возможно, не удастся полностью или быстро избавиться от горба на шее, последовательный метод лечения должен помочь уменьшить ваши симптомы и улучшить внешний вид.

Чтобы получить дополнительную помощь в избавлении от горба на шее, попробуйте следующие проверенные исследованиями упражнения:

Согните локти. Большинство из нас проводят довольно много времени в своих телефонах. А поза, обращенная вниз, которую 75% из нас используют при этом, может научить наши мышцы формировать горб, говорит основатель Posture Direct и физиотерапевт Марк Вонг. Простое решение: вместо того, чтобы наклонять голову и плечи вниз, чтобы посмотреть на телефон, положите локти на стол, чтобы поднять телефон до уровня глаз. Это способствует более нейтральному положению головы, что автоматически помогает улучшить выравнивание всего позвоночника. Действительно, исследование показало, что такое изменение угла без особых усилий переучивает мышцы шеи и верхней части спины, и это помогает избавиться от горба на шее.

"Отзеркальте" свою лучшую осанку. Выполнение простого упражнения "зеркальное отражение", которое является полной противоположностью вашей обычной сутулой позы, выравнивает позвоночник и восстанавливает деформированные мышцы. Это помогает уменьшить горб на шее на 39% за 9 недель и снижает интенсивность боли до 83%, как показывают исследования.

Встаньте прямо, слегка касаясь стены затылком и попой. Аккуратно поднимите подбородок, одновременно мягко вытягивая шею, прежде чем вернуться в исходное положение. Повторяйте от 10 до 20 раз 4 раза в день. Цель этого упражнения — почувствовать легкое растяжение задней части шеи и легкое сокращение мышц передней части шеи. Важно не запрокидывать голову назад. Стремитесь к легким движениям, не увеличивая значительного напряжения в шее. Одновременно растягивая напряженные мышцы и восстанавливая ослабленные, это движение меняет положение, вызванное позой, которая поддерживает горб.

Попробуйте природное снотворное. Мы начинаем терять костную массу каждый год после 40 лет, что является фактором, способствующим образованию горба на шее. Простое решение: принимайте мелатонин, также известный как природное снотворное, перед сном. Исследование показало, что женщины в постменопаузе, принимавшие 3 мг мелатонина каждую ночь, не только компенсировали естественное снижение плотности костей шеи, но и восстанавливали новую кость шеи в течение следующего года. .

Исследователи говорят, что мелатонин улучшает обмен костной ткани и увеличивает плотность костной ткани у женщин в постменопаузе с остеопенией. Мало того, это помогает вашему телу достичь самых глубоких уровней медленного сна.

Также используйте правильную ортопедическую подушку с валиком на шее, когда спите на спине, а подушки, сложенные высоко, вынуждают тело горбиться.

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