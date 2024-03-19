Как избавиться от морщин вокруг глаз и сохранить молодой вид кожи: 3 экспертных совета

Сохранение молодого вида кожи – задача, беспокоящая многих. В особенности это касается зоны вокруг глаз.

Один из наиболее заметных признаков старения кожи – морщинки вокруг глаз. Их появление может быть обусловлено разными факторами, от недостатка влаги до потери коллагена. Однако есть три способа, которые могут помочь бороться с этим недостатком, которыми поделилась врач общей практики и эстетики Радж Арора.

Инвестируйте в хороший крем для кожи вокруг глаз

Важно выбрать качественный крем для зоны вокруг глаз, содержащий активные вещества, такие как ретинол. Они помогают повысить уровень коллагена в коже, предотвратить появление морщин и дряблости.

Ботокс

Использование ботокса может быть эффективным методом борьбы с морщинами вокруг глаз. Инъекции ботокса расслабляют мышцы и уменьшают глубину гусиных лап.

Химический пилинг

Химический пилинг медицинского класса может помочь уменьшить морщины, отшелушить мертвые клетки кожи и придать ей гладкость.

Следовательно, инвестирование в качественный крем для зоны вокруг глаз, использование ботокса и проведение химического пилинга может быть эффективным методом борьбы с этим недостатком.

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