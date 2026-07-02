Как избавиться от мозолей и сделать пятки гладкими: полезные советы

Как избавиться от мозолей / © Credits

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Ходите по дому босиком, много бегаете или носите слишком тесную или, наоборот, слишком свободную обувь — всё это вызывает трение, из-за которого кожа начинает воспаляться. Так появляются мозоли — плотные, огрубевшие участки кожи, которые, по словам подолога Сари Присанд, являются естественной реакцией организма на постоянное раздражение. Издание The New York Times собрало советы врача, которые объясняют, почему они появляются, как правильно за ними ухаживать и каких ошибок следует избегать.

Хотя мозоли могут появляться в любое время года, летом они становятся более заметными. Причина проста: ведь мы чаще ходим босиком, носим шлепанцы и другую обувь, которая не обеспечивает достаточной поддержки стопе, а также больше двигаемся.

В большинстве случаев мозоли не представляют опасности. Однако если они становятся слишком толстыми, могут начать болеть, трескаться и даже повышать риск развития инфекции.

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Почему появляются мозоли

Мозоли возникают в местах, где кожа регулярно подвергается давлению или трению. Чаще всего на пятках, подушечках стоп, пальцах ног и их боковых поверхностях. Они также часто появляются на руках у спортсменов, которые работают с отягощениями, играют в гольф или занимаются гимнастикой.

Повышенный риск наблюдается у людей с особенностями строения стопы, например с плоскостопием, «косточками» или молоткообразной деформацией пальцев.

Обычно у мозолей желтоватый или беловатый цвет, шероховатая поверхность и они почти не болят. Однако если слой кожи становится слишком толстым, при ходьбе могут возникнуть дискомфорт и даже изменение походки.

Важно не путать мозоли с натоптышами. Хотя они тоже возникают из-за трения, натоптыши обычно меньше, более округлые, более болезненные и имеют твердое ядро внутри. Мозоли же занимают большую площадь и имеют более плоскую форму.

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Как предотвратить появление мозолей

Врачи советуют в первую очередь обратить внимание на обувь. Она должна хорошо сидеть на ноге, не натирать и обеспечивать достаточную поддержку стопы. Следует избегать слишком узких моделей, высоких каблуков, а также носков, которые собираются в складки или сползают.

При необходимости можно использовать ортопедические стельки, так как они помогают равномерно распределять нагрузку.

Также рекомендуется не ходить босиком даже дома. Лучше выбирать домашние тапочки или другую удобную обувь. Одних носков не всегда достаточно, чтобы защитить стопу от трения.

Для зон, где мозоли появляются чаще всего, можно использовать специальные мягкие защитные накладки. Не менее важен и ежедневный уход: например, регулярное увлажнение помогает предотвратить чрезмерное утолщение кожи.

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Как удалять мозоли

По словам врача, если мозоль уже доставляет дискомфорт, избавиться от него можно примерно за 2–4 недели.

Лучший способ — после душа или теплой ванночки, когда кожа станет мягче, аккуратно обработать её пемзой или пилкой для ног. Главное правило — не пытаться удалить как можно больше кожи за один раз. Задача состоит лишь в том, чтобы постепенно сгладить мозоль.

Эксперты не рекомендуют использовать металлические терки или агрессивные инструменты, так как они могут повредить кожу и повысить риск заражения.

После процедуры рекомендуется нанести крем с содержанием мочевины от 10 до 40%. Именно этот компонент помогает смягчить огрубевшую кожу и постепенно уменьшает её толщину. Для лучшего эффекта можно надеть носки, чтобы удержать влагу.

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Популярные кислотные пилинги для стоп не всегда оправдывают ожидания. В основном они удаляют лишь поверхностный слой кожи, а из-за содержания спирта могут даже пересушивать стопы и ухудшать состояние мозолей.

С педикюром тоже нужно быть осторожным: слишком агрессивное удаление огрубевшей кожи может привести к травмам, рубцам или инфекциям.

Кроме того, врачи подчеркивают, что людям с сахарным диабетом или нарушением чувствительности стоп не следует самостоятельно обрабатывать мозоли. Перед любыми процедурами необходимо проконсультироваться с врачом.

Когда следует обратиться к специалисту

Если домашнее лечение не помогает, мозоль увеличивается, болит или постоянно появляется снова, следует записаться на прием к дерматологу или подологу.

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Специалист может безопасно удалить утолщённую кожу с помощью специального хирургического инструмента. Кроме того, иногда образования, похожие на мозоли, могут оказаться натоптнями, бородавками или даже проявлениями рака кожи, поэтому самостоятельно ставить себе диагноз не стоит.

Мозоли — это естественный защитный механизм организма, а не косметический дефект. Однако правильный уход поможет сделать стопы более мягкими, избежать боли и снизить риск появления трещин и воспалений.

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