Как избавиться от неприятного запаха тела летом: средства, которые действуют за считаные минуты

Потная женщина / © Credits

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Жаркие дни и время, проведённое на свежем воздухе, могут привести к распространённой проблеме — стойкому запаху тела.

Пот сам по себе может быть без запаха, но он создает влажную среду, в которой могут размножаться бактерии и грибки, вызывающие неприятный запах. Если вы считаете, что ваше обычное сочетание душа и дезодоранта не совсем подходит для этого времени года, возможно, пришло время скорректировать свой режим личной гигиены.

Woman`World рассказывает, как быстро избавиться от запаха тела.

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Одной из главных причин запаха тела является не пот, а бактерии на вашей коже, которые расщепляют пот, вызывая неприятный запах. Антибактериальное мыло помогает удалить бактерии, способствующие появлению запаха.

Другой подход? Выберите нежный гель для душа, который поддерживает баланс pH вашего тела, что может повлиять на запах. Подкисленный гель для душа с низким pH помогает предотвратить размножение бактерий, вызывающих запах, обеспечивая 24-часовую защиту от запаха при каждом приеме ванны или душа.

Как избавиться от запаха под мышками

Мертвые клетки кожи служат рассадником бактерий, вызывающих неприятный запах. Протирание чистых подмышек дисками с гликолевой кислотой отшелушивает омертвевшую кожу, уменьшая потенциальный запах, а также помогая предотвратить гиперпигментацию, которая часто встречается на участках тела, подверженных повышенному потоотделению. Бритье подмышек также может помочь, поскольку избыток волос может увеличить риск потоотделения и появления запаха.

Совет. Для дополнительной защиты от запаха тела попробуйте наносить дезодорант перед сном, а не утром, особенно если вы склонны к ночной потливости.

Как избавиться от запаха ног

Ванна для ног может не только успокоить уставшие конечности, но и оказать дополнительное действие, если добавить в неё чай. Исследования показали, что танины, содержащиеся в черном чае, действуют как вяжущие вещества, уничтожая бактерии, вызывающие запах. Заварите два-четыре пакетика в 0,5 л воды и добавьте их в прохладную ванночку для ног, чтобы получить пользу. Также помогает тщательное мытье ногтей на ногах и их подстригание.

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Неприятный запах изо рта

Употребление большого количества воды помогает сохранить свежесть дыхания. Если у вас сухость во рту, это способствует размножению бактерий. Важно поддерживать достаточный уровень увлажнения. Старайтесь выпивать не менее 9–18 стаканов в день для женщины весом 68 кг.

Когда запах тела может быть тревожным сигналом

Запах тела иногда может сигнализировать о наличии основного заболевания. Фруктовые или ацетоновые запахи могут быть скрытым симптомом диабета, тогда как затхлый или серный запах может указывать на проблемы с печенью. Если вы соблюдаете гигиену, но замечаете запах, который не проходит, обратитесь к врачу.

Данный контент не заменяет профессиональной медицинской консультации или диагностики. Перед началом любого курса лечения всегда проконсультируйтесь с врачом.

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