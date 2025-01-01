Как избавиться от похмелья в домашних условиях: 6 природных средств

Восстановление после похмелья может быть быстрым и эффективным, если подойти к этому комплексно и использовать натуральные средства.

Издание Tua Saude поделилось советами, как эффективно бороться с последствиями бурных вечеринок и празднований в домашних условиях. Вот шесть природных средств, которые помогут быстро восстановить силы и вернуться к привычному ритму жизни.

Имбирный чай

Имбирный чай – идеальный напиток, который поможет вывести токсины из организма и уменьшить воспаление. Имбирь также обладает противовоспалительными и детоксикационными свойствами, которые способствуют более быстрому восстановлению после алкогольной нагрузки.

Ингредиенты:

Свежий имбирь 2 см (или 1 чайная ложка измельченного)

Вода 200 мл

Приготовление:

Нарежьте имбирь небольшими кусочками и поместите в кастрюлю с водой. Кипятите 15 минут, процедите, подсластите медом и пейте в течение дня. Этот напиток может успокоить желудок и помочь избежать тошноты.

Мед

Мед – один из самых эффективных способов бороться с похмельем благодаря его природным сахарам и антитоксическим свойствам. Он помогает организму быстрее восстанавливать энергию.

Рекомендации:

Употребляйте 1 ст. л меда каждые 2 часа в течение дня. Это натуральное средство подходит для любого типа напитков, вызвавших похмелье.

Грушевый сок

Этот напиток – отличный вариант для профилактики похмелья. Употребление 220 мл грушевого сока перед употреблением алкоголя помогает избежать неприятных симптомов на следующий день.

Почему это работает:

Груши богаты водой, натуральным сахаром и клетчаткой, а это способствует быстрому выведению алкоголя из организма. Это помогает снизить чувствительность к свету, усталость и другие проявления похмелья.

Цитрусовый сок

Этот яркий напиток богат витаминами и минералами, которые восстанавливают организм после злоупотребления алкоголем.

Ингредиенты:

Апельсин 2шт.

Дыня ¼ шт.

Ананас ¼ шт.

Киви 1 шт.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в блендере и выпейте сразу после приготовления. Напиток можно употреблять несколько раз в течение дня. Бромелайн в составе ананаса успокаивает желудок, а витамин C из апельсинов восстанавливает иммунную систему.

Томатный сок

Томатный сок богат ликопином — биоактивное соединение, которое помогает печени детоксицироваться и уменьшает симптомы похмелья.

Ингредиенты:

Спелые помидоры 4 шт.

Петрушка (или шнит-лук) 2 ст. л

Лавровый лист 1 шт.

Соль

Приготовление:

Взбейте все ингредиенты в блендере, добавьте немного холодной воды и кубики льда. Напиток рекомендуется употреблять натощак для максимального эффекта.

Смузи из йогурта и грейпфрута

Смузи из грейпфрута и йогурта – это вкусный и полезный способ быстро восстановить силы. Он поддерживает оптимальную работу печени и способствует эффективному устранению токсинов.

Ингредиенты:

Грейпфрут 2шт.

Натуральный йогурт 1 стакан

Газированная вода ½ стакана

Приготовление:

Смешайте грейпфрут и йогурт в блендере, добавьте газировку. Напиток можно употреблять дважды в день для более быстрого эффекта.

Советы

Пейте много обыкновенной или кокосовой воды для увлажнения.

Избегайте жирной пищи и курения.

Сделайте упор на свежих овощах и фруктах в своем рационе.

Соблюдайте режим отдыха и избегайте яркого света.

Прислушивайтесь к своему организму и выбирайте способы, которые вам лучше всего подходят.

Читайте также: