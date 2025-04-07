Как избавиться от тумана в голове: 9 простых, научно обоснованных способов обострить мышление

Туман в голове / © Credits

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Если вы чувствуете себя немного забывчивым в последнее время и ваше состояние характеризуется спутанностью мыслей, ухудшением памяти и трудностями с концентрацией внимания, знайте, вы не одиноки и это поправимо.

Сайт Woman`sWorld публикует советы экспертов и научно обоснованные исследования о том, как избавиться от тумана в голове, независимо от того, когда он наступает.

Ешьте завтрак с высоким содержанием белка

Молочные продукты, такие как греческий йогурт и творог, богаты белком. В одном исследовании , женщины, которые ели завтрак с высоким содержанием молочного белка, показали лучшие результаты в тестах на утреннюю концентрацию, чем женщины, чьи завтраки были с высоким содержанием углеводов.

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Исследователи связывают аминокислоты в молочных белках с повышением уровня бодрящих мозговых химических веществ, таких как дофамин и серотонин. Белок в яйцах также обеспечивает утреннюю зарядку мозга.

Пейте больше воды

Мозг на 80 процентов состоит из воды, говорит нейробиолог Лиза Москони , доктор философии. Вот почему поддержание водного баланса имеет большие преимущества. Фактически, исследования показывают, что употребление большого стакана воды перед прохождением теста на запоминание улучшает реакции на 15 процентов. Поскольку вы уже потребляете H2O из многих продуктов, которые вы едите, особенно фруктов и овощей, добавление одного или двух дополнительных стаканов воды в ваш ежедневный режим улучшит запоминание в кратчайшие сроки.

Ешьте больше фруктов и овощей

Говоря о фруктах и ​​овощах, употребление большего их количества поможет избавиться от тумана в голове и улучшить ваше мышление в долгосрочной перспективе. Если сравнить мозг людей, которые придерживаются средиземноморской диеты (полной фруктов, овощей, цельного зерна и бобовых), с мозгом людей того же возраста, которые придерживаются типичной западной диеты (с большим количеством обработанных продуктов), мозг тех, кто придерживается средиземноморской диеты, выглядит на пять лет моложе, рассказывает Москони.

И нет необходимости полностью менять свой рацион. Добавление одной или двух порций разноцветных фруктов, ягод или овощей значительно повлияет на вашу когнитивную функцию.

Ежедневные прогулки

Один из лучших способов улучшить работу мозга — аэробные упражнения, говорит невролог Дэвид Перлмуттер , доктор медицины. Даже немного легких упражнений в день — от ходьбы до йоги — активизируют гиппокамп мозга, центр памяти.

Наука подтверждает это, исследования показывают, что один подход упражнений может оживить воспоминания всего за 10 минут. Но для еще большего эффекта делайте 10-минутный перерыв на прогулку три раза в день. Исследователи обнаружили, что люди, которые увеличили свою умеренную или интенсивную физическую активность на 30 минут в день, показали лучшие результаты в тестах на память. Причина: упражнения увеличивают выработку дофамина и серотонина, одновременно улучшая приток крови к мозгу.

Слушайте текущую воду

Исследование показало, что прослушивание звука текущей воды повышает концентрацию и внимание людей в течение одной минуты. Настройка на звуки воды запускает явление, называемое «мягким очарованием», которое восстанавливает умственную концентрацию, позволяя мозгу отдохнуть и подзарядиться. Другие звуки с подтвержденным исследованиями восстанавливающим эффектом — это пение птиц, шелест листьев и стрекотание сверчков.

Вдыхайте успокаивающий аромат

Согласно исследованию , успокаивающий запах лаванды может бороться с провалами в памяти, вызванными стрессом. После выполнения стрессовой задачи у людей, подвергшихся воздействию аромата лаванды, наблюдалось снижение уровня гормона стресса кортизола, а также улучшение их рабочей памяти (способности сохранять и использовать информацию).

Другой вариант: понюхайте апельсин или лимон. Исследование показало, что запах цитрусовых усилил память участников, одновременно снизив их реакцию на стресс.

Пообщайтесь с другом

Когда дело доходит до того, как избавиться от тумана в голове, просто нет замены суперсиле, которой является ваша социальная сфера, отмечает нейробиолог Сандра Бонд Чепмен , доктор философии. Общение с другими людьми стимулирует каждую область вашего мозга, повышая ясность мышления.

Действительно, чат с другом в течение 10 минут запускает освобождение дофамина, который, как было показано, стимулирует воспоминания. Использование вашей социальной сети улучшает вашу нейронную сеть, делая ваш мозг более устойчивым, отмечает она

Избегайте многозадачности

Ограничьте многозадачность, призывает Чепмен. Чем больше информации мы пытаемся усвоить, тем поверхностнее наше мышление, что приводит к ошибкам, беспокойству и забывчивости. Она советует сосредоточиться не более чем на трех крупных ежедневных задачах. И делайте пять пятиминутных «мозговых перерывов» в день, чтобы посмотреть в окно или выпить чаю.

Хорошо высыпайтесь ночью

Достаточный отдых полезен для вашего мозга. Во время восстановительного сна мозг активирует пути, которые избавляют его от токсинов, говорит доктор Перлмуттер. Он отмечает, что простое принятие солнечных ванн, в идеале утром, в течение нескольких минут в день, наладит ваш цикл сна/бодрствования. Это поможет вам заснуть ночью.

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