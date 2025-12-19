Как избавиться от укачивания в транспорте: рецепты врачей, которые останавливают тошноту за считаные минуты

Мать с дочерью на судне в море / © Credits

Ощущение укачивания может быть неприятным. Вы просто хотите насладиться видами во время долгой поездки или насладиться долгожданным путешествием на круизном лайнере, но вместо этого пытаетесь не потерять свой обед.

Хорошая новость, если вы склонны к укачиванию, есть способы помочь предотвратить такие симптомы, как холодный пот, тошнота и рвота, чтобы вы могли чувствовать себя лучше во время путешествия.

Woman’s World узнал, как избавиться от укачивания с помощью простых средств, которые действительно работают.

Что такое укачивание

Это немного сложнее, чем обычная тошнота. Симптомы укачивания могут включать такие симптомы, как головокружение, усталость, головная боль и рвота, говорит Сулагна Мисра, доктор медицинских наук.

Укачивание — это синдром, при котором реальное или воспринятое движение вызывает у человека плохое самочувствие, объясняет доктор Мисра. Распространенными причинами укачивания являются поездки в автомобиле или на лодке. Морская болезнь на самом деле может быть формой укачивания. Также нередко случается, что укачивание возникает на аттракционах в парке развлечений, во время турбулентности в самолете или даже во время просмотра фильма с дрожащей камерой.

Восприятие движения имеет три составляющие. Оно зависит от наших вестибулярных, соматических и сенсорных сигналов. Когда эти три составляющие не воспринимают правильную информацию вместе, это может повлиять на центральную нервную систему, желудочно-кишечную систему и вегетативную нервную систему, вызывая эти симптомы.

Другими словами, когда ваши глаза говорят вам, что вы быстро двигаетесь, но ваше тело неподвижно стоит на пассажирском сиденье, это вызывает своеобразное сенсорное смещение, которое может вызвать тошноту.

Как избавиться от укачивания: 4 средства

Каким бы неприятным это ни было, укачивание является распространенным явлением и его можно лечить. Лучший способ избавиться от укачивания — это в первую очередь предотвращение его. Самый простой способ лечения укачивания — это избегать триггеров, говорит доктор Мисра. Попробуйте определить, а затем избежать того, что вызывает укачивание.

Но это не всегда возможно. В таком случае вы можете попробовать естественные средства или безрецептурные лекарства, чтобы избавиться от укачивания. Вот три эффективных варианта, которые помогут предотвратить укачивание:

Наслаждайтесь имбирными конфетами

Имбирный чай или конфеты могут облегчить тошноту у некоторых людей. Вы можете принимать имбирь в различных формах — капсулы, имбирный эль, чай или засахаренный имбирь — как до, так и после начала симптомов. Если начинается тошнота, употребление имбиря в любой форме может помочь успокоить желудок и облегчить симптомы.

Натуральные пряные соединения имбиря (гингеролы, шогаолы и зингероны) взаимодействуют с рецепторами серотонина, участвующими в тошноте. Даже простое вдыхание аромата имбиря является одним из самых эффективных способов естественного облегчения тошноты.

Если вы знаете, что, вероятно, заболеете, вы можете заранее купить имбирные жевательные конфеты. Вы также можете подумать о том, чтобы заранее приготовить имбирный чай, чтобы избавиться от укачивания, когда вы будете в пути.

Чтобы заварить большую порцию (четыре стакана):

Нарежьте четыре кусочка свежего имбиря размером в 2,5 см.

Промойте и удалите грязь.

Тонко нарежьте каждый кусочек и добавьте его в кастрюлю с четырьмя стаканами воды.

Доведите смесь до кипения, затем варите на медленном огне 5-10 минут.

Процедите чай и подавайте с ломтиком лимона, долькой апельсина или каплей меда.

Совет: Добавьте щепотку корицы, которая успокаивает желудок.

Носите акупрессурный браслет

Акупрессурные браслеты оказывают давление на определенные точки на запястье, что может помочь облегчить симптомы укачивания. Эксперты подозревают, что это работает, вызывая приток обезболивающих эндорфинов в мозге. Акупрессурные браслеты оказывают давление на так называемую точку давления P6. На самом деле, в исследовании было показано, что эта точка акупрессуры вдвое уменьшает чувство тошноты.

Но вы также можете самостоятельно найти это простое решение, чтобы избавиться от укачивания:

Найдите канавку между двумя сухожилиями, проходящими через ваше внутреннее запястье.

Точка давления расположена в этой канавке примерно на 4 см, или на ширину трех пальцев, ниже основания ладони.

Нажимайте здесь с легким давлением в течение двух-трех минут, чтобы активировать точку давления.

Слушайте музыку

Включите бодрый плейлист во время поездки, и вы можете уменьшить зачитывание вдвое. Радостная музыка облегчает симптомы укачивания примерно на 57 процентов в течение минуты после нажатия кнопки воспроизведения. Исследователи подозревают, что вдохновляющая музыка отвлекает мозг от обнаружения укачивания, тогда как мягкие ноты успокаивают нервную систему, уменьшая реакции на стресс, которые могут усилить тошноту.

Рассмотрите возможность приема лекарств от укачивания

Безрецептурные лекарства, или липкие пластыри от укачивания, отпускаемые по рецепту, могут помочь.

Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начинать любой план лечения.